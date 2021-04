Clip gã trai bảo vệ giả công an đang cung cấp lời khai với cán bộ điều tra

Ngày 15-4, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước thì phát hiện một thanh niên mặc trang phục công an nhân dân (CAND) điều khiển xe máy vi phạm lỗi tốc độ và có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Nguyễn Chí Linh cùng trang phục và các loại giấy tờ mặc trang phục công an nhân dân

Tại cơ quan công an, người thanh niên này khai tên Nguyễn Chí Linh (SN 1996; ngụ xã An Xuyên, TP Cà Mau). Tiến hành kiểm tra, lực lương công an phát hiện thêm một thẻ nhân viên công ty bảo vệ nhưng mặc trang phục CAND với cấp hàm thiếu úy và một cặp phù hiệu cùng một số tang vật khác có liên quan.

Linh khai nhận là nhân viên của một công ty bảo vệ, có trụ sở tại TP HCM và không phải là cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng CAND. Linh đã sử dụng trang phục CAND để lấy oai với người bạn mới quen trên mạng.