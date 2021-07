Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP HCM và nhiều tỉnh thành lân cận phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Khu công nghiệp, công ty đóng cửa khiến đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Nhiều người không thể tiếp tục trụ lại TP HCM nên đã quyết định về quê bằng xe máy, thậm chí là xe đạp...



Hàng loạt phương tiện rời TP HCM về quê bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra

Ngay từ sáng sớm 31-7, nhiều người lao động, sinh viên đã chạy xe máy chở theo ba lô, đồ đạc cồng kềnh rời khỏi TP HCM để về quê Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk... Khi đến các chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội... thuộc địa bàn TP Thủ Đức, hàng hoạt phương tiện bắt buộc phải quay đầu xe vì không bảo đảm công tác phòng, chống dịch covid-19 và chưa được quê nhà xác nhận để tiếp nhận.

Thượng úy Trần Bảo Chung giải thích cho người dân quy định của TP HCM đối với người dân có nhu cầu rời TP về quê

Tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác Đội CSGT Dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TP HCM) đã phối hợp với Đội CSGT, Công an TP Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình Chánh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về quy định của TP khi có nhu cầu về quê.

Hàng loạt phương tiện rời TP HCM về quê phải quay đầu ở TP Thủ Đức

Theo thượng úy Trần Bảo Chung (Đội CSGT, Công an TP Thủ Đức), người dân có nhu cầu rời TP HCM về quê phải có giấy xác nhận của địa phương, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV -2 và được hội đồng hương hoặc tổ chức đưa về bằng phương tiện xe khách, ôtô... để bảo đảm an toàn. Khi những yếu tố trên được bảo đảm, người dân chỉ cần đăng ký với chính quyền địa phương nơi mình sinh sống sẽ được hỗ trợ về quê đúng quy định.

Đa số người dân khi nghe tuyên truyền đều nói không nắm quy định của TP HCM nên đã nghiêm túc chấp hành và quay trở lại phòng trọ để chờ đợi.

"Chúng tôi muốn được về quê vì không thể cầm cự được nữa. Mong lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sớm có giải pháp, chủ trương đưa con em về quê hương" - anh Hùng (quê Đắk Lắk) mong mỏi.