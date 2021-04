Theo ghi nhận vào tối 20-4 (tức ngày 9-3 âm lịch), diễn chương trình nghệ thuật "Linh thiêng đất tổ- Hùng Vương 2021" chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương với màn bắn pháo hoa đặc sắc. Khoảng 8 giờ tối 20-4, hàng vạn người dân tập trung tại các ngã đường hướng về hồ Văn Lang (Phú Thọ) khiến nơi đây tắc dài.

Video bắn pháo hoa chào mừng ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10-3

Anh Nguyễn Văn Linh (Hà Nội) đến Đền Hùng dâng hương cho biết: "Gia đình tôi nghe tin Đền Hùng mở lễ vào đúng dịp nghỉ. Chúng tôi lên đây từ sớm để xem bắn pháo hoa trước sau đó sẽ đi lên Đền Hùng hành hương. Tôi cũng không ngờ hôm nay đông người dân đến xem nên tôi cùng gia đình chỉ đứng ở ngoài khu vực bắn pháo hoa để xem từ xa".

Cũng trong ngày 20-4, Ban tổ chức cho biết dự kiến tối cùng ngày, lượng người đổ về công viên Văn Lang có thể rất đông, nên sẽ tổ chức lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Pháo hoa bắn mừng ngày giỗ Tõ Hùng Vương 10-3

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong ngày 20-4, cơ quan này đã huy động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ lễ Đền Hùng 2021. Lực lượng chức năng đã chức khảo sát, xây dựng phương án về bảo đảm ANTT Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021; bảo đảm ANTT, an toàn đoàn các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ Giỗ Tổ. Bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông; duy trì, bảo đảm TTATGT trên tuyến và tại các chốt, TTKS xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung khu vực Đền Hùng, TP Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao.

Một số hình ảnh người dân có mặt tại hồ Văn Lang xem pháo Hoa:

Chương trình nghệ thuật ca nhạc

Hàng vạn người dân di chuyển từng chút một đường hướng về hồ Văn Lang

Theo ghi nhận, dòng người bắt đầu đổ về hồ Văn Lang mỗi lúc mỗi đông

Ngã tư đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Phú

Khoảng 9 giờ 30 dòng người trên đường không thể di chuyển và đứng tại một chỗ

Người đi bộ đan xen với các phương tiện tham gia giao thông tạo nên khung cảnh hỗn độn

Những đứa trẻ cũng theo gia đình đến xem băn sphaos hoa

Khu vực bên trong hồ đã chật kín người

Khu vực công viên Văn Lang

Lực lượng chức năng hoạt động hết công suất trong những ngày này

Pháo hoa rực rỡ trong màn đêm

Người dân quay lại cảnh pháo hoa