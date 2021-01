Chiều 2-1-2021, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại đường 3-2, TP Vinh, Nghệ An, nơi xảy ra vụ rơi thang máy khi thi công tòa nhà trụ sở Sở Tài chính Nghệ An khiến hàng chục người thươn vong. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ tai nạn là tòa nhà cao hàng chục tầng, phía ngoài tòa nhà được phong tỏa bằng tôn. Các cổng vào khu công trình đều bị khóa.



Video clip hiện trường rơi thang vận hành công trình trụ sở Sở Tài chính khiến 1 người chết, 10 người bị thương

Chiều tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nác sĩ Phạm Gia Trung, Trưởng khoa Nội Bệnh viên Đa khoa 115 Nghệ An, cho biết vào khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, bệnh viện nhận được thông tin vụ tai nạn. Ngay sau đó xe cấp cứu của đơn vị đã chở 11 nạn nhân về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 và Bệnh viện Hữu nghi Đa khoa tỉnh Nghệ An.

"Trong 11 nạn nhân thì có 9 nạn nhân được đưa về cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa 115, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một bệnh nhân bị thương rất nặng được bệnh viện chuyển sang Bệnh viên Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện các bệnh nhân còn lại đang được các y bác sĩ tích cực cấp cứu" - bác sĩ Trung cho biết.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến chiều tối 2-1, đã xác định được 11 công nhân gặp nạn, trong đó 1 người đã tử vong.

Video clip điều trị các nạn nhân vụ rơi thang vận hành

Được biết, công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng được khởi công từ tháng 1-2020, dự kiến hoàn thành sau hơn 2 năm. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào trưa ngày 2-1, trong lúc nhiều công đang thi công tại công trình trụ sở Sở Tài chính Nghệ An thì bất ngờ thang cuốn bị rơi từ trên cao xuống khiến hàng chục công nhân bị thương. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cận cảnh hiện trường vụ tai nạn cũng như việc cấp cứu các nạn nhân tại bệnh viên:

Công trình được quây kín bằng tôn

Tòa nhà đang thi công dang dở

Bên trong công trình ngổn ngang vật liệu xây dựng

Do cổng bị khóa kín nên rất khó tiếp cận hiện trường bên trong, nơi xảy ra vụ tai nạn

Các nạn nhân bị đa chấn thương đang được cấp cứu tại BV Đa khoa 115.

Một bệnh nhân bị thương nặng đang được các y bác sĩ cấp cứu.

Người thân lo lắng khi một công nhân bị thương rất nặng.