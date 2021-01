Chiều 2-1-2021, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An xác nhận thông tin tại công trình thi công tòa nhà trụ sở của đơn vị này vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến nhiều công nhân bị thương.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, trong lúc nhiều công nhân thi công tại tòa nhà trụ sở Sở Tài chính Nghệ An ở đường 3-2, TP Vinh thì bất ngờ xảy ra sự cố rơi thang vận hành. Vụ tai nạn khiến hàng chục công nhân bị thương.



Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết vào lúc 13 giờ 45 chiều nay 2-1, Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115 đã sơ cấp cứu tại hiện trường và vận chuyển về bệnh viện tiếp tục cấp cứu và điều trị cho 9 công nhân bị tai nạn. Hiện các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An, 2 nạn nhân chuyển Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các nạn nhân đang được các bác sĩ cấp cứu - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cổng vào công trường nơi xảy ra vụ tai nạn đóng kín

15 giờ chiều cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại khu vực toà nhà xảy ra vụ tai nạn. Theo ghi nhận, khu vực hiện trường được quây kín bằng tôn. Cửa vào khu vực công trường được khóa kín, trong công trường có một số người.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cấp cứu và điều trị của các bệnh nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn trong các bản tin tiếp theo.