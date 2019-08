"Làm đường kiểu này là giết ba tôi"

Trước phản ánh của Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, ký văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương đề nghị khắc phục tình trạng mất ATGT do kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, ngày 3-8, Báo Người Lao Động online đăng bài viết và clip: "Làm đường kiểu này là giết ba tôi!", phản ánh trên địa bàn phường An Thạnh và Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều tuyến đường đang lắp đặt miệng cống mới, hàng loạt miệng cống nhô lên trên mặt đường nhưng không có biển báo hiệu, rào chắn, uy hiếp an toàn giao thông đối với người và phương tiện lưu thông. Đặc biệt ngày 28-7, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, nguyên nhân do người điều khiển xe máy đâm phải miệng cống, khiến dư luận xã hội rất bức xúc.

Ủy ban ATGT quốc gia chuyển phản ánh của Báo Người Lao Động đến Sở GTVTtỉnh Bình Dương để xác minh, xử lý nội dung báo phản ánh.



Đồng thời đề nghị Sở GTVT tỉnh Bình Dương chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng cường đảm bảo ATGT trên các tuyến đường khai thác kết hợp thi công nâng cấp cải tạo; rà soát hệ thống biển cảnh báo, biển chỉ dẫn, đèn cảnh báo, bố trí người cảnh giới đảm bảo ATGT, tổ chức giao thông hợp lý.

Trước đó, ngày 3-8, phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Hồ Duy Tân (con ông Hồ Văn Tiền, 54 tuổi; ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An) cho rằng cha anh chết là do né miệng cống trên tuyến đường đang thi công.

Theo anh Tân, ngày 28-7, ông Tiền chạy xe máy trên tuyến đường thuộc địa bàn phường An Thạnh. Bất ngờ thấy một miệng cống nhô lên trên mặt đường nên ông đánh lái né thì xảy ra va chạm với xe máy chạy ngược chiều. Ông Tiền chấn thương sọ não rồi mất sau đó.

Anh Tân khẳng định sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu truy trách nhiệm của đơn vị lắp đặt cống, tái lập mặt đường ở khu vực xảy ra tai nạn.

"Họ làm cống, làm đường kiểu này là giết ba tôi và có thể sẽ giết nhiều người nữa. Không thể ẩu như thế này hoài được" - anh Tân bức xúc.