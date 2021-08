Sáng 17-8 là ngày thứ hai 6 Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người trong nội đô Hà Nội đi vào hoạt động, kiểm tra các giấy tờ của người dân đi đường trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng 17-8, tổ công tác số 6 tại chốt Nguyễn Trãi (trước sân bóng Thượng Đình, quận Thanh Xuân, hướng Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở) làm nhiệm vụ kiểm tra giấy đi đường của người dân đi vào nội đô.

Video lập 6 tổ kiểm soát cơ động mạnh, nhiều người dân ngậm ngùi nộp phạt

Thiếu tá Đào Phan Anh, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 6, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, 6 tổ công tác đặc biệt sẽ kiểm tra người dân lưu thông trên địa bàn nội đô Hà Nội. Ngoài việc kiểm tra người dân ra đường theo đúng quy định còn kiểm tra, xử phạt các vi phạm về hành chính, pháp luật.



Tại tổ công tác số 7 ở chốt Nguyễn Trãi, rất đông lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm tra giấy đi đường của người dân

Theo Thiếu tá Phan Anh, trong buổi sáng 17-8, tại tổ công tác số 6, hầu hết người dân được kiểm tra đều chấp hành nghiêm các quy định về tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhiều người bị xử phạt về các lỗi ra đường trong trường hợp không cần thiết liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, vào khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ, lượng người tham gia giao thông đông dẫn đến hiện tượng ùn ứ tại khu vực tổ công tác số 6 làm nhiệm vụ. Thời điểm giao thông ùn ứ, lực lượng CSGT phải phân luồng giao thông cho các phương tiện đi qua làn trong cùng và không tiến hành kiểm tra giấy tờ.

Tại tổ công tác số 6, lực lượng chức năng đã căng dây, dựng hàng rào chia làm 2 làn đường nhằm kiểm tra giấy đi đường của người dân

Được biết, mỗi tổ công tác sẽ có 15 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 15 giờ ngày 16-8 sẽ triển khai 6 tổ công tác liên ngành gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an địa bàn… 6 tổ này có nhiệm vụ kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận nội thành Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông.

Tổ công tác số 6 ở chốt Nguyễn Trãi đang kiểm tra giấy đi đường của người dân. Khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ xảy ra tình trạng ùn ứ tại đoạn đường này

Các tổ công tác, hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông, tại những "điểm nóng" về giao thông, các đầu mối quan trọng để kiểm soát việc người ra đường không rõ lý do.

Mục đích của tổ công tác không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông; kiểm soát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.

Một chiến sĩ thuộc tổ kiểm soát yêu cầu người đang tham gia giao thông dừng lại

Kiểm tra giấy đi đường một người điều khiển ôtô

Một số người đang chờ lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường

Người dân ra đường đúng lý do sẽ được di chuyển

Những phương tiện sau khi kiểm tra nếu đầy đủ giấy tờ sẽ được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển theo làn đã định sẵn