Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 8-11 khu vực Hà Nội, trời có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9-11 trời hửng nắng.

Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 đến 18 độ C; từ khoảng đêm 12-11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Video người dân di chuyển dưới cơn mưa và rét trong ngày không khí lạnh tràn về

Trong sáng 8-11, không khí lạnh tràn về, người dân Thủ đô khoác áo ấm khi ra đường

Nhiều người dân mặc áo ấm trong ngày không khí lạnh tràn về

Người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường, nhất là những người cao tuổi

Người dân ngồi co ro tại một quán trà đá vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng

Nhiều người dân phải khoác thêm áo, quàng khăn khi ra đường, một số người mặc thêm áo mưa để tránh gió…

Những công nhân môi trường miệt mài với công việc từ sáng sớm

Những công nhân cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa trong bộ quần áo mỏng trên đường đi làm

Giao thông ùn ứ vào khoảng 7 giờ sáng 8-11 trên đường Đào Tấn

Người dân chờ đợi tại điểm đèn đỏ trên đường Kim Mã

Muôn kiểu thời trang trong ngày Hà Nội đón đợt gió mùa tràn về thứ hai trong năm nay

Cơn mưa kéo dài từ sáng tại một số con phố trên địa bàn TP Hà Nội. Không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt giảm xuống khiến nhiều người ra đường vào ngày hôm nay bắt đầu cảm nhận được cái lạnh đầu mùa