Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 16-1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong đêm 16-1 và sáng 17-1, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ ngày 17-1, các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông.

Ngày 17-1, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Băng tuyết tại khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) để ngắm trong đợt rét vừa qua (Ảnh chụp hôm 10-1-2021) - Ảnh: Ngô Nhung

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C, từ đêm 17-1, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 18-1, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm, ngày nắng.

Từ gần sáng 17-1, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6 m. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m.

Khu vực Hà Nội đêm 16-1 và sáng 17-1 có mưa và mưa nhỏ; ngày 17-1, trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Từ ngày 18-1, trời rét đậm vào đêm và sáng, ngày nắng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Để chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo, người chăn nuôi cần tu sửa, gia cố chuồng trại đủ ấm để tránh gió lùa; bổ sung cho gia súc, gia cầm thức ăn tinh và uống nước ấm; không chăn thả trâu, bò, dê ngựa ngoài đồng bãi chăn; giám sát, theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện các biểu hiện do ảnh hưởng của gió rét, dịch bệnh, báo cáo với chính quyền cơ sở và cơ quan thú y để nhanh chóng có biện pháp xử lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động phòng, chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là diện tích mạ, đảm bảo gieo cấy theo kế hoạch. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Dự báo ngày và đêm 16-1, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi trên 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền Đông trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.