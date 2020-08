Ngày 22-8, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trước đầu ôtô, phóng nhanh chạy vào đường ngược chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Video clip sự việc

Theo người ghi lại clip, sự việc trên sự việc trên diễn tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi clip được đăng tải nhiều người đã vô cùng bức xúc, bất bình trước hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông của người điều khiển xe máy.

Người đàn ông đi xe máy đánh võng trước đầu xe ôtô - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 11-8, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cũng đã triệu tập, xử lý một nhóm thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu ôtô trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An.