Ngày 28-9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) phát đi thông báo người dân nào nhặt được số vàng bị cướp tại tiệm vàng Kim Huyền vào đêm 20-9 thì nhanh chóng giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Ai không giao nộp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Camera ghi lại cảnh cướp vàng

Theo Công an TP Dĩ An, cơ quan điều tra đã thu giữ được 8 nhẫn vàng trong vụ cướp này. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng khẳng định số vàng bị mất vẫn chưa thu hồi hết.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện một số người dân có nhặt nhẫn vàng mà kẻ cướp ném ra đường.

Camera ghi lại có nhiều người đã nhặt vàng

Trước đó, Báo Người Lao động đã đưa tin, tối 20-9 Trần Ngọc Sơn ( 28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) lao vào tiệm vàng tại Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) dùng một cục bê tông đập tủ chứa vàng rồi lấy vàng ném ra ngoài.

Sơn không lấy vàng bỏ chạy mà chờ người dân vây bắt.

Sơn tại cơ quan công an

Trần Ngọc Sơn khai muốn tự tử nhưng sợ, khi đi ngang qua tiệm vàng Kim Huyền thì nảy sinh ý định cướp vàng để được đi tù. Tiếp đó, Sơn nhặt một cục bê tông bên đường lao vào tiệm vàng đập kính rồi nhặt vàng ném hết ra ngoài cửa.Thời điểm bị bắt, Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo.

Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng thống kê đã mất 18 nhẫn vàng có giá trị khoảng gần 60 triệu đồng. Tuy nhiên, mới chỉ tìm lại được 8 chiếc nhẫn trị giá hơn 25 triệu đồng.