Sáng nay 26-4, cơn mưa giông kéo dài đúng giờ đi làm ngày đầu tuần khiến cảnh ùn tắc diễn ra trên nhiều tuyến đường TP Hà Nội, đặc biệt tại Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy...

Video tắc đường trên đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội) sáng đầu tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 26-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào dông.

Dự báo, ngày và đêm 26-4, các tỉnh, TP phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Một số hình ảnh giao thông ùn tắc ghi nhận trên nhiều tuyến đường TP Hà Nội sáng thứ Hai đầu tuần:

Tại nút giao nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến và Vành đai 3, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, ùn tắc kéo dài

Sáng 26-4, theo ghi nhận, trận mưa lớn trút xuống nhiều quận nội thành tại Hà Nội từ rạng sáng kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến đường ùn tắc

Tại đường Cầu Giấy nhiều người cùng phương tiện chôn chân dưới trời mưa khá lâu

Nhiều người điều khiển phương tiện len lỏi dọc ngang khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn

Trên đường Lê Văn Lương, do tuyến đường này đang thi công nên diện tích đường khá hẹp, vào những giờ cao điểm, ùn tắc kéo dài nhiều giờ

Các phương tiện nhích từng chút một trong trận mưa sáng 26-4

Do buổi sáng đầu tuần đi làm nên lượng phương tiện tham gia giao thông trong nội đô khá lớn

Hàng trăm phương tiện tham gia giao thông ùn tắc kéo dài

Rào chắn phân làn trên tuyến đường Lê Văn Lương

Hàng ngàn phương tiện nhích từng chút một trên tuyến đường Nguyễn Trãi

Hàng ngàn phương tiện di chuyển khó khăn trên tuyến đường Nguyễn Trãi

Trận mưa kéo dài kèm theo gió mạnh, nhiều cành cây trên đường Chùa Bộc gãy đổ xuống lòng đường khiến các phương tiện khó khăn trong việc di chuyển