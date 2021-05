Ngày 5-5, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã triệu tập 2 trường hợp trong nhóm "quái xế" liên quan đến đoạn clip bốc đầu, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây ồn ào, náo loạn thị trấn Con Cuông trước đó.



Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách gây náo loạn thị trấn Con Cuông. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 4-5, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển nhiều xe máy dàn hàng, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, bốc đầu gây ồn ào, náo loạn đoạn quốc lộ 7 qua thị trấn Con Cuông trong đêm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm người trẻ tuổi này. Hành vi không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và ngay chính người điều khiển.

Video clip sự việc - Nguồn: Facebook

Ngay sau khi clip được đăng tải, Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng xác minh. Bước đầu, đội CSGT Công an huyện Con Cuông đã triệu tập 2 "quái xế" là Tr.L.Nh.A. (SN 2004, trú tại thị trấn Con Cuông) và Ng.Th.L. (SN 2004, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông), người điều khiển xe máy xuất hiện trong đoạn clip để làm việc. Tại cơ quan công an, 2 người này thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Hiện công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ những người còn lại trong nhóm "quái xế" để xử lý.