CLIP: Quán bún đậu nổi tiếng TP Buôn Ma Thuột liên tục bị "khủng bố"

Sáng 25-9, mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh quán bún đậu ở số 41-43-45 Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên tục bị "khủng bố".

Sau khi đăng tải, sự việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng.



Người đàn ông nẹt pô xe, xả khói vào quán bún đậu

Theo đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột vào tháng 7-2022, chủ quán bún đậu số 41-43-45 Trần Bình Trọng cho biết quán hoạt động từ năm 2013 đến nay. Thời gian gần đây, quán liên tục bị tấn công, đe dọa, khủng bố tinh thần.

Cụ thể, ngày 25-5, một nhóm khoảng 10 đối tượng rượt đuổi và hăm dọa gia đình chủ quán trên đường đi làm về. Ngày 26-5, 2 thanh niên rạch sơn xe con của gia đình này, gây thiệt hại tài sản.

Tiếp đó, tối 27-5, 1 thành viên trong gia đình chủ quán bị 1 đối tượng đánh gây thương tích. Trong các ngày 28-6 và 2-7, 1 người đàn ông tới trước cửa quán nẹt pô xe máy, xả khói gây ô nhiễm môi trường và làm cho khách bỏ đi…

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Kiều Diễm, chủ quán 41-43-45 Trần Bình Trọng, bức xúc cho biết đây là những hành động của các đối tượng kinh doanh không lành mạnh. "Những hành vi này là coi thường luật pháp. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý các đối tượng để gia đình yên tâm làm ăn và làm tròn nghĩa vụ của công dân" - bà Diễm bày tỏ.

Trưa 25-9, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết sau khi tiếp nhận đơn của bà Phạm Thị Kiều Diễm, cơ quan công an đã mời các bên lên làm việc. Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, để xử lý các đối tượng theo quy định.