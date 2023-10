Ngày 30-10, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra thông báo gửi công an các phường, xã trên địa bàn, truy tìm đối tượng dùng sơn xịt lên hàng loạt ghế đá để quảng cáo một website cá cược trực tuyến.



Theo cơ quan công an, ngày 28-10, công an phường 1 nhận được thông tin phản ánh của người dân tại các ghế đá ở khu vực công viên Bãi Trước và các khu vực được bố trí ghế đá trên địa bàn phường 1 đã bị một số đối tượng dùng sơn đỏ xịt lên phần tựa lưng của ghế với dòng chữ "F8… Thử ngay vận may sẽ đến".

2 đối tượng bịt khẩu trang, được camera giám sát ghi lại

Qua rà soát camera, công an phát hiện 2 đối tượng thực hiện hành vi có đặc điểm như sau: là nam giới, có độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, đối tượng ngồi trước cầm lái mặc áo khoác "ADIDAS" màu đen, phần tay áo có kẻ 3 sọc trắng; đối tượng ngồi sau mặc áo khoác đen có logo hình chó Pit bull.

Về phương tiện, 2 đối tượng sử dụng xe máy nhãn hiệu Airblade 2019, màu đen, xe đã che biển số, mặt trước xe có ốp inox, mâm trắng. Các đối tượng sử dụng một tấm mica đã được cắt khắc chữ, các bình sơn xịt màu đỏ.

CLIP: Camera giám sát ghi lại cảnh 2 thanh niên sơn quảng cáo lên ghế

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu yêu cầu công an các phường, xã rà soát trên địa bàn tất cả các cửa hàng thi công quảng cáo pano, cắt khắc laser, CNC trên mica, trên nhựa… trong khoảng thời gian gần đây để truy tìm các đối tượng có đặc điểm như trên; đồng thời, rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú trong khoảng thời gian 2 ngày từ ngày 27 đến 28-10.

Công an TP Vũng Tàu cũng đề nghị công an các phường, xã thông báo đặc điểm nhận dạng 2 thanh niên đến quần chúng nhân dân biết, phối hợp truy bắt các đối tượng để xử lý. Nếu phát hiện, tiến hành tạm giữ người, đồng thời thông báo cho đội CSHS Công an TP Vũng Tàu theo số điện thoại 0254.3856.241 để tiếp nhận đối tượng.

Các lực lượng lau dọn ghế đá sau khi bị vấy bẩn

CLIP: Hàng loạt ghế đá ở Vũng Tàu bị sơn quảng cáo cá cược

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 28-10, người dân TP Vũng Tàu bức xúc trước hàng chục ghế đá tại các công viên bị kẻ gian dùng sơn đỏ in lên dòng chữ quảng cáo một website cá cược trực tuyến.

Để người dân không nhìn thấy quảng cáo phản cảm này, chính quyền địa phương huy động công an, dân quân, một số người dân cùng lau rửa hàng chữ trên ghế. Tuy vậy, do ghế bị in sơn đỏ nên các lực lượng phải rất vất vả để dọn rửa.

Qua thống kê, có 99 chiếc ghế đã bị in hình chữ quảng cáo này.