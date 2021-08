Trong những ngày qua, lực lượng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên cầm loa tay tới từng ngõ ngách trong các thôn, buôn có đông đồng bào dân tộc Êđê để tuyên tuyền phòng chống dịch. Cùng với tiếng phổ thông, lực lượng công an còn nói tiếng Êđê nhằm truyền tải đầy đủ thông tin tới người dân.

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 bằng tiếng phổ thông và tiếng Êđê

Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk, cho biết đến nay, huyện đã ghi nhận 120 ca mắc Covid-19, tập trung chủ yếu ở 2 buôn đồng bào dân tộc Êđê là buôn Ea Nho (xã Cư Kpô) và buôn Drao (xã Cư Né). Để tăng cường công tác phòng chống dịch, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an huyện Krông Búk phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập 20 chốt kiểm soát tại 2 xã trên. Việc tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng đã giúp cho những người không rành tiếng phổ thông vẫn nắm bắt sự nguy hiểm của dịch bệnh và những quy định phòng chống dịch.

"Khi cần nhu yếu phẩm, người dân có thể viết ra giấy đưa cho cán bộ để đưa ra các chốt kiểm soát đi mua sắm cho người dân. Chúng tôi cũng đã đi sang huyện khác mua rơm, chặt chuối mang về cho người dân cho ra súc, gia cầm ăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chúng tôi nhận thấy người dân đã chấp hành tốt quy định phòng chống dịch" - Trung tá Tuấn nói.

Tổ chức xét nghiệm tại buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Với tập quán sinh hoạt cộng động khăng khít, những ngày qua tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều chùm ca bệnh phức tạp trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Trước tình hình này, ngành Y tế Đắk Lắk đang triển khai làm xét nghiệm cho tất cả các thôn, buôn có đông người dân tộc thiểu số sinh sống để đánh giá nguy cơ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Hiện nay, Bộ Y tế đã hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk hơn 100.000 bộ kít test nhanh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cấp phát, lấy mẫu giám sát ở các thôn, buôn đông đồng bào dân tộc thiểu số.