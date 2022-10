Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách chở công nhân và xe đầu kéo khiến nhiều người bị thương, ông Tăng Việt Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc (Nghệ An), cho biết sáng 6-10, Khoa cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận 24 công nhân bị thương (23 nữ, 1 nam).

Các công nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Theo ông Hà, sau khi sơ cứu, phân loại, có 2 người bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị, Số bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đang được điều trị, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.



CLIP ghi thời điểm xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe khách chở công nhân

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6-10 khi xe ôtô khách mang BKS 37F-002.xx do ông Đặng Hoài N. (59 tuổi), trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An điều khiển chở công nhân của một nhà máy may ở huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) di chuyển trên quốc lộ 48E theo hướng Quỳ Hợp đi Tân Kỳ khi đi đến đoạn đường giao nhau tại ngã tư Đồng Nhất, xã Tân Phú đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS 37R- 038.xx do tài xế Nguyễn Đức D. (35 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến hơn 20 công nhân trên xe khách bị thương, được người dân nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.

Người dân giải cứu các công nhân bị thương đưa ra khỏi xe.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Tân Kỳ cũng đã tới hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo clip ghi lại, cả 2 xe đầu kéo và xe khách cùng di chuyển khá nhanh qua ngã tư.