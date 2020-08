Ngày 18-6, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã truy tìm được tài xế và chiếc xe container BKS 51C-661.59 bỏ trốn sau vụ tai nạn liên quan 2 người chết tại ngã tư Lộc An trên Quốc lộ 51 vào rạng sáng 16-8.



Cụ thể, Công an huyện Long Thành trích xuất camera an ninh, truy dấu vết lần ra vị trí chiếc xe container và đã đưa tài xế Đỗ Bá Tùng về trụ sở công an làm việc.



Camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn

Làm rõ vụ tai nạn trong đêm

Trước đó, như đã thông tin, rạng sáng ngày 16-8, Nguyễn V. Đ (SN 1997, quê Tiền Giang) và Nguyễn T. H (SN 2000, quê Đồng Tháp) đi chung xe máy BKS 66M1-493.26 trên Tỉnh lộ 769 ra Quốc lộ 51.

Khi đến đoạn ngã tư Lộc An, huyện Long Thành do xe máy chạy tốc độ cao nên đã lao vào gầm xe container đang chạy hướng Vũng Tàu- Biên Hoà. Tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn tài xế xe container đã không dừng lại tiếp tục chạy về hướng tỉnh Bình Dương.