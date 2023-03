Ngày 2-3, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng Công an TP vừa nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp 100 triệu đồng tại một tiệm vàng trên địa bàn.



Trước đó, lúc 10 giờ ngày 1-3, Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận tin báo từ tiệm vàng N.T (đường Phan Châu Trinh, phường An Xuân, TP Tam Kỳ) với nội dung khoảng 9 giờ 40 phút sáng cùng ngày, có một người phụ nữ lạ mặt, đeo khẩu trang đến tiệm vàng N.T hỏi mua vàng, sau đó lợi dụng sự thiếu quan sát của tiệm vàng, đã lén lút trộm cắp số tiền 100 triệu đồng.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an Tam Kỳ

Nhận được tin báo, Công an phường An Xuân đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh truy tìm nghi phạm.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, Công an TP Tam Kỳ đã xác định đối tượng gây ra vụ trôm là Nguyễn Thị Thu (SN 1996; trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ). Tiến hành khám xét chỗ ở của Thu, Công an TP Tam Kỳ đã thu hồi tang vật gồm 2 xấp tiền loại tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận rằng khi thấy chủ tiệm vàng để tiền hớ hênh, cô gái này nãy sinh lòng tham nhất thời nên đã gây ra vụ trộm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.