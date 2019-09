Chiều 20-9, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể chị L.T.L (SN 1993; là giáo viên mầm non, ngụ tại khu phố 10, thị trấn Gio Linh) cho gia đình lo hậu sự sau khi chị này nhảy giếng sâu gần 20 m tự tử.



Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, chị L. chạy về phía giếng nước cạnh nhà rồi bất ngờ dùng dao đâm vào bụng. Sau đó, chị L. tiếp tục mở tấm lưới che trên thành giếng rồi nhảy xuống. Phát hiện sự việc, mẹ ruột của chị L. chạy theo nhưng không ngăn cản kịp, sau đó bà tri hô mọi người đến ứng cứu.



Giếng nước nơi chị L. nhảy xuống (Ảnh: Hương Lài)

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Gio Linh, Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường và đưa thi thể chị L. lên mặt đất. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bàn giao thi thể chị L. để gia đình lo hậu sự.

Theo nguồn tin, chị L. vừa sinh đứa con đầu được 5 tháng, gần đây có dấu hiệu bị trầm cảm. Trước khi xảy ra sự việc, chị L. có viết lá thư để lại cho gia đình. Nội dung gửi gắm con cho chồng, cho gia đình chăm sóc, nuôi dạy. Ở khu vực giếng nước có con dao cán màu vàng, dính máu để lại.