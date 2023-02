Liên quan đề xuất cho phép các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ôtô cấp 3S, 4S chính hãng được thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới mới, đại diện lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện các đơn vị, phòng ban chuyên môn của đơn vị đang nghiên cứu mô hình, kinh nghiệm của các nước để tham mưu, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Hiện chưa chính thức đề xuất phương án này.



Nghiên cứu cho phép cơ sở bảo dưỡng 3S, 4S được kiểm định xe cơ giới thay vì chỉ các trung tâm đăng kiểm như hiện nay

Theo cách hiểu chung, 3S là viết tắt tiếng Anh của Showroom - Service - Spare parts, có nghĩa là Trưng bày - Dịch vụ - Phụ tùng. Có nghĩa, cơ sở bảo dưỡng ôtô 3S có không gian trưng bày xe mới (showroom), có dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng (service) và cung cấp phụ tùng chính hãng (spare parts). Cơ sở 4S có thêm chức năng thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng (survey).

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện cả nước có 280 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 20 đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (ký hiệu V); 64 đơn vị thuộc các Sở Giao thông vận tải (ký hiệu S) và 196 đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp (ký hiệu D).

Tính đến 30-1-2023, cả nước có 243 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động, trong đó có 29 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị Cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị Định 139/2018/NĐ-CP.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, giải pháp để hoạt động điều tra vẫn diễn ra theo quy định pháp luật nhưng không đình trệ việc phục vụ nhân dân của các trung tâm đăng kiểm, cùng với các giải pháp trước mắt, hiện cơ quan này đang rà soát, nghiên cứu để đề xuất một số giải pháp lâu dài nhằm tạo điều kiện thuận lợi và quản lý tốt hơn lĩnh vực kiểm định xe ôtô.

Cụ thể là rà soát lại các quy định pháp lý, qua đó sẽ đề xuất một số nội dung cần sửa đổi liên quan đến công tác đánh giá thành lập mới trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động kiểm định của các đơn vị đăng kiểm; công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

Nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để miễn kiểm định lần đầu cho xe ôtô sản xuất mới trước khi lưu hành; tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông trong hoạt động kiểm định xe cơ giới; tăng cường phân cấp quản lý cho các cơ quan địa phương.

Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng phương án để cho phép các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô 3S, 4S của các nhà sản xuất ôtô chính hãng thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới.

Bình luận về nghiên cứu đề xuất cơ sở bảo dưỡng 3S, 4S có thể được đăng kiểm xe, TS Nguyễn Xuân Thuỷ, chuyên gia giao thông, cho rằng với những cơ sở bảo dưỡng có đủ điều kiện như đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thợ tay nghề cao, có kinh nghiệm thì có thể làm được công tác kiểm định ôtô với những quy định, tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, ông Thủy lưu ý các cơ quan quản lý cần phải xây dựng cơ chế giám sát, với tiêu chuẩn, nội quy rõ ràng. Đặc biệt là chế tài xử lý nghiêm nếu xảy ra sai phạm. "Nếu không có cơ chế xử lý nghiêm khắc những sai phạm thì lại xảy ra tình trạng như vừa qua, gây ra nhiều hậu quả".

Còn anh Nguyễn Văn Giáp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì băn khoăn: Nếu cho phép những cơ sở bảo dưỡng 3S, 4S được kiểm định xe cơ giới, liệu họ có lợi dụng việc này để vẽ ra đủ các lỗi và bắt khách hàng thay thế các phụ tùng chính hãng hoặc các bộ phận chưa đến hạn thay thế, nhằm "moi tiền" khách hàng rồi mới thực hiện đăng kiểm hay không?.