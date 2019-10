Sáng 21-10, tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng TP và Báo Người Lao Động tổ chức các chương trình tập huấn "Tổ tự quản tàu thuyền an toàn", "Tổ tự quản an ninh trật tự", "Bến đò tự quản an toàn" năm 2019; trao tặng bình chữa cháy và cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Cần Giờ.

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, tặng cờ cho ngư dân huyện Cần Giờ

Ngư dân huyện Cần Giờ nhận cờ Tổ quốc từ Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM

Bà Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP và đại diện Báo Người Lao Động đã trực tiếp trao 150 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động cho ngư dân huyện Cần Giờ. Ngoài cờ Tổ quốc, 150 bình chữa cháy cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM và Bộ đội Biên phòng TP trao tặng cho ngư dân.

Bà Triệu Lệ Khánh cho biết biển Cần Giờ có nhiều tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế, du lịch. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ ra sức xây dựng, đưa địa phương ven biển này phát triển. Sức sống mới đang đổi thay từng ngày trên vùng đất này.

"Đây là chương trình nhiều ý nghĩa, với mong muốn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với các tổ tự quản an ninh trật tự cũng như ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên vùng biển Cần Giờ, đồng thời giúp ngư dân có thể hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật trên vùng biển, góp phần giúp nguời dân an tâm bám biển bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam" - bà Triệu Lệ Khánh nhấn mạnh.

Ngư dân Nguyễn Văn Sô (ngụ xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) bày tỏ: "Tôi cảm thấy chương trình này rất thiết thực, giúp ngư dân có thêm nhiều hiểu biết, tránh vi phạm pháp luật. Đặc biệt khi được tặng cờ Tổ quốc, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và sẽ treo lá cờ mới này cho lần ra biển đánh bắt sắp tới".

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trường Ban Truyền thông Báo Người Lao Động, tặng cờ cho ngư dân

Đại diện ngư dân huyện Cần Giờ cùng các đại biểu tại chương trình

Cùng với cờ Tổ quốc, ngư dân huyện Cần Giờ còn nhận bình chữa cháy sau chương trình tập huấn "Tổ tự quản tàu thuyền an toàn", "Tổ tự quản an ninh trật tự", "Bến đò tự quản an toàn" năm 2019.