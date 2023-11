Vi phạm về kinh tế 232.197 tỉ đồng, 1.031 ha đất

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 232.197 tỉ đồng, 1.031 ha đất; kiến nghị thu hồi 166.239 tỉ đồng, 483 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 65.959 tỉ đồng, 548 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.269 tập thể và 8.242 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 404 vụ, 459 đối tượng. Các cơ quan điều tra của công an đã thụ lý điều tra 1.103 vụ án/2.951 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 732 vụ án/2.106 bị can. Đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 499 vụ án/1.205 bị can. Công tác thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng có 4.879 việc phải thi hành với số tiền hơn 97.261 tỉ đồng; đã thi hành xong 2.264 việc với số tiền 20.405 tỉ đồng.