Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại thẩm mỹ viện Amida (222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người theo điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, căn cứ hậu quả nhiều ca nhiễm Covid-19 xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida nên cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Trong đó, dấu hiệu sai phạm là vi phạm an toàn lao động và tập trung đông người. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn căn cứ các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP Đà Nẵng về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện tại.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng còn làm rõ một clip ghi lại cuộc họp của Công ty Amida. Cơ quan công an xác định cuộc họp này của Công ty Amida với sự tham dự của hơn 30 người vào tối 2-5, tất cả đều không đeo khẩu trang. Từ đó dẫn đến việc nhiều ca mắc Covid-19 tại công ty này xuất phát từ cuộc họp.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, sau khởi tố vụ án, cơ quan này sẽ tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ để chứng minh vi phạm và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại thẩm mỹ viện Amida do để xảy ra hậu quả bùng phát dịch Covid-19 tại đây

Liên quan đến ổ dịch Amida, TP Đà Nẵng đã ghi nhận 41 ca mắc Covid-19. Ngoài ra, các địa phương lân cận cũng ghi nhận nhiều ca mắc đều liên quan đến thẩm mỹ viện này.

Ca bệnh đầu tiên được phát hiện là nữ bệnh nhân 3131, nhân viên văn phòng thẩm mỹ viện. Người này được cho là có lịch sử dịch tễ liên quan đến vũ trường New Phương Đông (nơi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19) nên được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi được bạn đưa tới Bệnh viện Gia đình khám vì có dấu hiệu nghi ngờ.

Sau khi có kết quả khẳng định mắc Covid-19 của nữ bệnh nhân này, nhiều người liên quan là đồng nghiệp làm việc chung, nhất là những người cùng dự cuộc họp của công ty tại thẩm mỹ viện Amida, đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành các bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này là người nhà, người có tiếp xúc gần với các nhân viên của thẩm mỹ viện cũng bị lây lan dịch. Ngoài ra, nữ tổng giám đốc của thẩm mỹ viện này cùng chồng con và người giúp việc của cô cũng mắc Covid-19.