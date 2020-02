Tuy vậy, người dân cho hay, họ vui mừng nhưng mong muốn việc giữ gìn an ninh trật tự được thực hiện căn cơ, lâu dài, là nhiệm vụ đương nhiên mà ngành công an cần phát huy.



Một trong những vụ việc người dân "ghi nhận" thành tích của Công an Đồng nai là cách đây 2 ngày, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã "dẹp tan" một vụ băng nhóm chuẩn bị đao kiếm, gươm giáo, bom xăng dàn trận chuẩn bị thanh toán nhau.

Công an Đồng Nai xử lý một vụ việc đối tượng "cố thủ" trong khu dân cư mới đây

Vào khuya 21-2, tổ tuần tra của Công an phường Bửu Long, TP Biên Hòa phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập có nhiều biểu hiện nghi vấn tại cổng sau của chùa Bửu Phong, thuộc khu phố 5, phường Bửu Long, TP Biên Hòa liền tiếp cận, xử lý.

Lúc này, thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy. Tổ tuần tra ngay lập tức triển khai bao vây. Sau cuộc vây ráp, 6 đối tượng đã bị bắt giữ. Trong đó gồm: Võ Dương Hoài Việt (21 tuổi), Nguyễn Phúc Quốc Tuấn (20 tuổi), Tống Minh Duy (16 tuổi), Thái Quốc Khánh (20 tuổi), Phan Hồ Khang Huy (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương (17 tuổi); tất cả đều ngụ tại TP Biên Hòa.

Ở vụ việc này, công an thu giữ đến 6 cây kiếm, 3 dao rựa, 1 tuýt sắt, 6 cây giáo, đặc biệt là 11 vỏ chai bia có chứa xăng (bom xăng tự chế), tất cả đều được chuẩn bị rất công phu.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận được một người tên S. (ngụ TP Biên Hòa) rủ đi đánh nhau với một nhóm đối tượng tại khu vực "Chợ điều", phường Long Bình do mâu thuẫn trước đó. Khi các đối tượng đang "dàn trận" chờ nhóm kia đến đánh thì bị phát hiện bắt giữ. Công an Biên Hòa vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Hung khí của băng nhóm chuẩn bị dàn trận thanh toán với nhóm "Chợ điều" bị thu giữ

Trước đó, Công an TP Biên Hòa triệt phá vụ việc đòi nợ thuê manh động, lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật.

Phạm Bá Duy (30 tuổi; ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa), Lý Văn Quyền (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Đào Văn Cốp và Cao Tiến Đại (cùng 28 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Băng nhóm này đã dám phá cả cổng nhà con nợ để cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3-2019 anh C.K.V (33 tuổi) cho anh H.V.S (44 tuổi, cùng ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) mượn 30 triệu đồng với thỏa thuận sẽ trả lại trong vòng một tháng. Nhưng sau khi mượn tiền, anh S. không trả.

Đến ngày 22-1-2020, V. nhờ bạn là Phạm Bá Duy đi đòi tiền, thỏa thuận nếu đòi được sẽ ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Nhận lời, Duy đã rủ thêm Quyền, Cốp, Đại cùng đi đòi nợ và hứa sẽ chia tiền.

Sau đó, Duy cùng đồng bọn đến nhà anh S. nhưng không gặp, mà chỉ có vợ anh này là chị T.T.Đ. (44 tuổi) ở nhà. Tại đây, các đối tượng đã dùng búa, tuýp sắt phá khóa cổng, vào bên trong nhà, phá hỏng camera gắn tại đây rồi dắt chiếc xe máy của chị Đ. ra ngoài. Người phụ nữ giữ xe lại nhưng bị các đối tượng khống chế, để đồng bọn dắt xe đi.

Súng đạn công an thu từ đối tượng nguy hiểm bị bắt giữ

Vào ngày 11-2, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công đã triệt phá băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng được tổ chức quy mô. "Đại bản doanh" của bọn chúng là 4 căn nhà nằm cạnh nghĩa địa ở Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trinh sát đã đồng loạt ập vào 4 căn nhà nằm cạnh nghĩa địa thuộc phường An Hòa, TP Biên Hòa và bắt quả tang 26 đối tượng đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy; gần 100 tép heroin, hai gói bột trắng, 10 dao lê, mã tấu được thu tại chỗ.

Tại đây, còn có một kho chuyên chứa, độ xe gắn máy, thời điểm bị phát hiện còn có 6 chiếc xe gắn máy, ba lốc máy có dấu hiệu đục xóa số khung, số máy và một số tang vật khác, tất cả đã bị tạm giữ. Ổ tội phạm có tổ chức này bước đầu được xác định do một người tên Chi cầm đầu.

Chủ tịch phường này đã viết thư cảm ơn lực lượng công an vì đã dẹp bỏ được băng nhóm gây nhức nhối lâu nay tại địa phương.

Băng nhóm bị bắt giữ

Gần như cùng thời điểm, Công an phường Long Bình Tân phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc khu phố 2, phường Long Bình Tân của P. M.T (35 tuổi), phát hiện trong khuôn viên nhà 1 túi ni-lông bên trong chứa 17 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn loại 9mm. Người trong gia đình T. còn đem nộp 1 khẩu súng hiệu ZOZAKI M, bên trong hộp tiếp đạn của súng có 6 viên đạn, do T. cất giấu trong nhà.

T. khai nhận mua khẩu súng trên thông qua mạng xã hội của một đối tượng chưa rõ lai lịch với mục đích "phòng thân". Vai ngày trước đó, T. đã lấy khẩu súng trên ra hù dọa một số người.

Ở các lĩnh vực khác về an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời vụ "đua xe tử thần" trên Quốc lộ 20 trong đêm.

Theo đó, rạng sáng 20-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an 2 huyện Tân Phú, Định Quán đã tạm giữ hàng chục đối tượng cùng phương tiện để làm rõ việc tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép gây hoang mang cho người dân.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 20, đoạn qua rừng giá tỵ, giáp ranh hai huyện Định Quán và Tân Phú, một đám đen đặc những "quái xế" tụ tập, điều khiển xe máy các loại thay đổi kết cấu, mang biển kiểm soát từ nhiều tỉnh thành tập trung, cản trở giao thông.

Băng quái xế bị xử lý

Nhận tin báo, Phòng CSGT cùng Công an hai huyện Tân Phú nhanh chóng huy động lực lượng chốt chặn từ cả hai phía, hướng Đà Lạt đi Dầu Giây và ngược lại.

Lực lượng công an đã truy xét, kiểm tra, khống chế ngăn chặn các các đối tượng, ngay sau đó đưa nhiều người và phương tiện về trụ sở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 54 xe máy, một ô tô, lấy lời khai 37 đối tượng liên quan để làm rõ.

Vào chiều 10-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt Lê Duy Linh (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Công an phường Tam Phước, TP Biên Hòa kiểm tra cửa hàng áo cưới Thành Minh ở khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước do Lê Duy Linh làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện hàng trăm giấy tờ giả; phôi để làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; hơn 500 phôi giấy khám sức khỏe đã đóng mộc, ký sẵn tên. Ngoài ra, cửa hàng này còn có các loại máy scan, máy ép plastic dùng để làm giả giấy tờ, con dấu - tất cả đã bị tạm giữ.

Với tinh thần triệt phá tội phạm quyết liệt của Công an tỉnh Đồng Nai gần đây, đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Ngày 16-2, Công an Đồng Nai cho hay tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa hôm 15-2, người dân đã đến cơ quan công an giao nộp một số súng, đạn, dao. 5 người dân đã nộp cho công an 2 khẩu súng K59, 19 viên đạn các loại, 1 khẩu súng săn, 1 cây kiếm và 2 con dao mèo. Trong đó, một số vũ khí được cho là "kỷ vật sau chiến tranh".

Sau khi tiếp nhận các loại vũ khí được giao nộp, Công an phường Quyết Thắng đã chi thưởng trực tiếp cho 5 người dân tổng cộng gần 3 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, 2 tháng qua, ở nhiều lĩnh vực, việc trấn áp tội phạm có hiệu quả nổi trội so với cả năm trước đó.