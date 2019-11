2 nam sinh được đưa tới khám thương tại bệnh viện

Theo thông tin của Công an TP Hải Phòng, vào 18 giờ ngày 25-11, Công an phường Kênh Dương nhận được tin trình báo của anh Vũ Ngọc Thái (18 tuổi, ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng), sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam, về vụ xô xát với hai anh Trần Xuân Cường và Vũ Ngọc Tân Vương (đều là sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam).

Nguyên nhân do anh Thái thấy Trần Xuân Cường có hành vi trộm cắp 200.000 đồng của anh Đinh Hải Nam (cũng là sinh viên cùng trường). Biết anh Thái đã báo cho anh Nam hành vi trộm cắp của mình, hai anh Cường và Vũ Ngọc Tân Vương đã gây sự và xô xát với anh Thái.

Công an phường Kênh Dương nhận được tin trình báo đã triệu tập hai anh Vũ Ngọc Tân Vương và Trần Xuân Cường tới để làm rõ.

Theo Công an Hải Phòng, anh Cường đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản, đe dọa và đánh nhau, xâm hại sức khỏe người khác. Anh Vương cũng thừa nhận cùng Cường đánh nhau, xâm hại sức khỏe đối với anh Vũ Ngọc Thái. Trong khi xô xát, Cường, Vương, Thái bị xây xước nhẹ ngoài da.

Để có căn cứ giải quyết vụ việc, sáng 27-11 (trong thời gian tạm giữ hành chính đối với hai anh Cường và Vương), Công an phường Kênh Dương đã chủ động đưa hai anh Cường và Vương đi khám thương tích tại Viện Y học biển Việt Nam.

Theo Công an Hải Phòng, khi vào viện, biểu hiện của anh Vương hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian chờ kết quả, Vương bất ngờ nôn ọe, kêu đau đầu và được gia đình yêu cầu cho nhập viện…

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng phát đi tối 29-11 khẳng định, thân nhân của sinh viên Trần Xuân Cường và bản thân nam sinh viên này đều cho biết trong thời gian bị tạm giữ hành chính tại Công an phường Kênh Dương, không bị đánh đập hay ép buộc gì như nghi vấn báo chí nêu.

Tuy nhiên, trước đó vào sáng 27-11, tại bệnh viện, cả hai sinh viên Trần Xuân Cường và Vũ Ngọc Tân Vương (hai người bị Công an phường Kênh Dương tạm giữ hành chính ngày 26-11) đều khẳng định đã bị cán bộ công an phường tát, đánh, bắt nhận tội.

SV Trần Xuân Cường: "Về đến phòng của cơ quan công an lại đánh tiếp"

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sáng 30-11, nam sinh viên này vẫn đang điều trị tại Viện Y học biển Việt Nam. Bác sĩ khoa ngoại sơ bộ chuẩn đoán bệnh nhân bị sang chấn não, chấn thương, dập phần mềm ở phần lưng, bụng và đùi.

"Bệnh nhân có biểu hiện nôn khan, chưa thể về được mà cần phải nằm viện để tiếp tục theo dõi" - vị bác sĩ này cho hay.

Gia đình sinh viên Vương cho biết chiều cùng ngày 29-12 đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ việc anh Vương phải nhập viện sau 1 ngày bị tạm giữ. "Để minh chứng xem con tôi có bị các chú công an đánh đập không thì cơ quan công an chỉ cần công khai bản ghi âm, ghi hình quá trình làm việc, lấy lời khai của cháu là rõ ngay" - bà Phạm Thị Thanh (mẹ sinh viên Vương) nói.