Sáng 28-11, ông Nguyễn Khắc Khiêm, Phó Giám hiệu trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, cho biết nhà trường vừa cử đại diện đến Bệnh viện Y học biển Việt Nam hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của nam sinh viên Vũ Ngọc Tân Vương (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị Công an phường Kênh Dương tạm giữ hành chính vào sáng 26-11.

Nam sinh viên Vũ Ngọc Tân Vương được đưa tới bệnh viện

Đại diện trường Đại học Hàng hải Việt Nam xác nhận mặc dù anh Vũ Ngọc Tân Vương và một sinh viên khác của trường là Trần Xuân Cường (19 tuổi), bị Công an phường đưa về trụ sở từ sáng 26-11 để xác minh, điều tra, làm rõ hành vi đánh nhau, gây thương tích nhưng đến sáng 27-11, Công an phường mới gửi công văn thông báo việc tạm giữ hành chính 2 nam sinh viên này tới nhà trường.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, mẹ của nam sinh viên Vũ Ngọc Tân Vương là bà Phạm Thị Thanh (37 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng), cho biết chiều tối 26-11, không thấy con trai về nhà như mọi ngày, gọi điện cũng không liên lạc được nên gia đình đã đến ký túc xá Đại học Hàng Hải để tìm con. Tại đây, gia đình được các bạn học cùng trường cho biết khoảng hơn 9 giờ sáng 26-11, khi nam sinh viên Vương đang ngồi cùng bạn ở quán nước trước cổng trường thì 3 người lạ mặt (trong đó có 1 người mặc quân phục công an) ập đến, bẻ quặt tay Vương ra sau, bế thốc lên xe máy, đưa đi.

Do không biết con trai đã bị đưa về đâu, liên hệ với nhà trường nơi Vương đang học để hỏi thông tin thì trường cũng cho biết chưa được thông báo gì nên gia đình bà Thanh cùng chồng là ông Vũ Văn Nghĩa đã phải đi "lần mò" đến các trụ sở công an phường để tìm con trai.

Vương, có biểu hiện xấu đi, tinh thần hoảng loạn, ôm đầu kêu đau và tiếp tục nôn khan và lả đi

Khi gia đình bà Thanh tìm đến Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân) thì mới hay tin con trai đang bị tạm giữ tại đây.



Đêm khuya 26-11, khi gia đình đang ở bên ngoài công trụ sở Công an phường thì mới được cơ quan công an chính thức thông báo tạm giữ hành chính anh Vương 12 tiếng để làm rõ hành vi gây thương tích cho người khác.

Đến sáng 27-11, lúc gia đình bà Thanh quay lại Công an phường Kênh Dương, thấy anh Vương cùng bạn học là Trần Xuân Cường đang được cán bộ công an đưa lên taxi. Nhìn thấy bố mẹ, anh Vương nói với theo là được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe do có biểu hiện bất thường.



Vương trước khi được đưa vào phòng cấp cứu

Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Y học biển Việt Nam, sau khi được thăm khám, chiếu chụp thì tình trạng sức khỏe của Vương có biểu hiện xấu đi, ôm đầu kêu đau, tiếp tục nôn khan và lả đi. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, anh Vương bị chấn động não và tổn thương phần mềm.



Bà Thanh thông tin thêm trưa 27-11, Công an phường Kênh Dương lại bất ngờ cho người mang quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính để đưa cho vợ chồng bà Thanh, tuy nhiên, gia đình không đồng ý nhận cháu. Gia đình yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân khiến anh Vương nhập viện cấp cứu sau 1 ngày bị công an phường này bắt giữ.

Một lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho hay công an phường chỉ tạm giữ hành chính nhằm làm rõ việc xô xát trước đó và nhắc nhở các sinh viên là chính.