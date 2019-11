Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1998, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) ghi hình CSGT ở tỉnh Hưng Yên nhưng bị 2 người "tiếp thị sữa" cản trở, nhờ xóa clip, ngày 18-11, Công an tỉnh Hưng Yên đã có buổi trao đổi với báo chí về một số thông tin liên quan đến vụ việc.



Hình ảnh CSGT Hưng Yên làm việc được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo thành lập tổ công tác làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, tổ công tác xuất hiện trong clip thuộc lực lượng CSGT Công an huyện Yên Mỹ, gồm 6 chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn trên tuyến đường 376, khu vực trước cổng Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ theo kế hoạch đã được duyệt.

Khoảng 18 giờ tối 12-11, tổ công tác phát hiện anh Lê Văn C. (SN 1988, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) có dấu hiệu vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi anh C. dừng xe thì anh Nguyễn Xuân Mạnh đi xe máy cùng chiều đã dừng lại sau xe của anh C.. Lúc này, các phương tiện lưu thông rất nhiều nên sau khi dừng xe, anh Mạnh cho rằng mình bị CSGT ra hiệu lệnh dừng lại.

Quá trình dừng xe, anh Mạnh dùng điện thoại quay clip và yêu cầu lực lượng CSGT phải chào, thông báo lỗi vi phạm. Khi tổ công tác cho biết anh Mạnh không vi phạm, đề nghị di chuyển thì nam thanh niên này không đồng ý, tiếp tục quay clip.

Về thông tin 2 người lạ mặt yêu cầu anh Mạnh xóa clip, theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan công an đã tiến hành rà soát và xác định nam thanh niên mặc áo đen là anh Nguyễn Văn M. (SN 1992) còn người mặc áo trắng là anh Bùi Văn D. (SN 1991, cùng trú ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ).

2 người đàn ông lạ mặt nhờ nam thanh niên xoá đoạn clip vừa ghi hình CSGT - Ảnh cắt từ clip

Qua làm việc, 2 thanh niên này nói không quen biết tổ công tác. Ở thời điểm xuất hiện trong đoạn clip thì khi đi bộ qua tổ công tác thì 2 người này thấy có người đang dùng điện thoại di động để quay và có những lời to tiếng nên họ dừng lại để xem. Họ có khuyên anh Mạnh xóa clip đi, không quay nữa. Trong lúc nói chuyện 2 bên không xảy ra xô xát gì, rồi cùng bỏ đi sau đó.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, quá trình xác minh ban đầu thấy 2 nam thanh niên yêu cầu anh Mạnh xóa clip không làm nghề "tiếp thị sữa" như lời ông Nguyễn Minh Hiền, Trưởng Công an huyện Yên Mỹ, đã trả lời báo chí. Thực tế, cả 2 người này đều ở nhà làm ruộng. Sắp tới, Thanh tra Công an tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với lực lượng Công an Yên Mỹ thành lập tổ xác minh, làm triệt để trong thời gian quy định để có kết luận cuối cùng về việc 2 nam thanh niên này có quan hệ gì với lực lượng CSGT hay không.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng sẽ làm rõ việc anh Mạnh dùng tài khoản cá nhân đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip có tiêu đề: "CSGT Yên Mỹ gọi tiếp thị sữa dọa người dân kịch tính từng phút cuối" có động cơ, mục đích gì?...

"Qua công tác nắm tình hình, có thể anh Mạnh muốn phản ánh, nhưng có tiêu đề chưa chứng minh được là gọi tiếp thị sữa. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo, làm rõ cụ thể từng nội dung. Quá trình làm việc, anh Mạnh cho biết mục đích đăng lên mạng để hỏi mọi người về cách làm việc của lực lượng CSGT chứ không có ý định bôi nhọ" - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm.