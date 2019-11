Sáng nay 14-11, một lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) xác nhận thông tin đơn vị này đang xác minh, làm rõ vụ việc người dân ghi hình CSGT làm nhiệm vụ nhưng bị người lạ mặt ngăn cản vừa xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh CSGT Hưng Yên làm việc được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, nhiều ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip, hình ảnh ghi lại cảnh 1 nam thanh niên khi đang quay lại cảnh lực lượng CSGT Công an huyện Yên Mỹ làm việc trên quốc lộ thì bị 2 người lạ đến yêu cầu xóa hình ảnh.

Theo nội dung trong clip, khi tham gia giao thông bằng xe máy, nam thanh niên cho rằng có chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh để kiểm tra lỗi vi phạm nên dừng xe tạt vào lề đường. Khi thấy nam thanh niên xuống xe, cầm điện thoại ghi hình, 1 chiến sĩ CSGT đã yêu cầu người này không được phép quay quá trình làm việc nhưng không được chấp thuận. Lúc này, chiến sĩ CSGT quay mặt đi rồi giơ tay cầm đèn pin lên cao vẫy vẫy về phía xa. Ngay sau đó, 1 người đàn ông mặc thường phục đi đến vị trí nam thanh niên đang đứng để nói chuyện, còn chiến sĩ CSGT thì rời đi.

Khi còn riêng 2 người, người đàn ông lạ mặt đã chủ động nhờ nam thanh niên xóa đoạn clip đang quay. Quá trình làm việc sau đó, nam thanh niên liên tục hỏi ai là người trong tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng không nhận được sự phản hồi.

Gần cuối đoạn clip, 1 chiến sĩ CSGT cho rằng có thể tổ công tác đã ra hiệu nhầm nên yêu cầu nam thanh niên tiếp tục di chuyển. Khi chưa kịp rời đi, nam thanh niên bắt gặp 1 người đàn ông lạ mặt khác dò hỏi địa chỉ nhà. Dù người thanh niên muốn di chuyển cũng không được vì trước đầu xe đã bị người lạ mặt đứng chặn với mong muốn xóa clip đi với lý do "toàn người Hưng Yên với nhau".

2 người đàn ông lạ mặt nhờ nam thanh niên xoá đoạn clip vừa ghi hình CSGT - Ảnh cắt từ clip

Theo chủ nhân đoạn clip, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 12-11, trên Quốc lộ 39, đoạn qua địa bàn huyện Yên Mỹ.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ, những chiến sĩ CSGT trong đoạn clip thuộc lực lượng do đơn vị quản lý. Hiện đơn vị đã nắm được thông tin và đang muốn liên hệ với chủ nhân đoạn clip. Lực lượng CSGT hôm đó không kiểm tra hành chính người đó. "Chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc lên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên" - vị lãnh đạo nói và cho biết 2 người đàn ông lạ mặt, mặc thường phục xuất hiện trong đoạn clip là người đi bán sữa, họ vẫn thường đi qua khu vực này.

Trước đó, hồi đầu tháng 10 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện đoạn clip có người lạ bắt người thanh niên đi xe máy xóa video quay lại quá trình làm việc với lực lượng CSGT vì "miếng cơm, manh áo"... Quá trình xác minh vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên kết luận người lạ yêu cầu xóa clip là tài xế xe ôm. Trước đó, người xe ôm này đã xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên nên có hành động đe dọa, bắt xóa clip.