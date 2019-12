Ngày 2-12, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh đơn yêu cầu bảo vệ tính mạng của ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành).



Theo ông Dương, ngay sau khi ông Phan Văn Hiếu có đơn yêu cầu, để thận trọng trong việc bảo vệ tính mạng cho ông Hiếu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an phường Chánh Lộ mời, làm việc, yêu cầu ông Hiếu cung cấp cơ sở, lý do cần bảo vệ. Qua kết quả xác minh thông tin ông Hiếu cung cấp không có căn cứ, tính xác thực để xem xét áp dụng biện pháp bảo vệ như ông yêu cầu.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin xung quanh đơn yêu cầu bảo vệ của ông Phan Văn Hiếu. Ảnh: T.Trực

Cụ thể, về nội dung ông Hiếu cho rằng bị kẻ lạ mặt ném đá bể kính xe ô tô, kết quả xác minh xác định việc này xảy ra khi lái xe đã đưa ông Hiếu về nhà riêng của ông, sau đó lái xe đưa xe ô tô về lại cơ quan thì bị một nam thanh niên ném đá làm vỡ kính sau của xe. Lái xe nhận định nhiều khả năng xe ô tô đi vào vũng nước, nước văng lên gây ướt người đi đường nên bị người đi đường đuổi theo ném đá... Còn việc xe ô tô bị ném đá có liên quan đến ông Hiếu hay không thì không có cơ sở kết luận.

Còn việc ông Hiếu nhận tin nhắn với nội dung đe dọa từ số thuê bao +84393488508 vào ngày 5-12-2018. Kết quả xác minh Công an xác định, chủ thuê bao trước đó của bà Võ Thị Kim (ngụ xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành). Bà Kim thừa nhận số điện thoại trên cách đó 3-4 năm bà có sử dụng nhưng đã bỏ lâu. Thời điểm ông Hiếu trình báo, Công an huyện Nghĩa Hành đã phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, kết luận là sim rác, do sim này chỉ nhắn tin một lần duy nhất vào máy ông Hiếu rồi ngưng hoạt động nên không đủ yếu tố kỹ thuật và nghiệp vụ để xác minh kết luận.

Ông Phan Văn Hiếu. Ảnh: T.Trực

Còn việc ông Hiếu cho rằng bị kẻ gian lấy điện thoại chứa dữ liệu nội dung tố cáo của ông và bị kẻ lạ mặt ép xe đe dọa nhưng do thời điểm xảy ra vụ việc, ông Hiếu không trình báo với Công an, chỉ khi ông Hiếu có đơn yêu cầu bảo vệ tính mạng, lúc này ông mới cung cấp thông tin cho Công an nên thời gian xảy ra quá lâu, thông tin cung cấp ít nên không có cơ sở kết luận.

Ngoài 4 vụ việc nêu trên, ông Hiếu không cung cấp bất kỳ tình tiết nào khác đang xâm hại hoặc có nguy cơ đe doạ ngay tức khắc đến tính mạng, sức khỏe của ông cùng người thân của ông nên yêu cầu của ông không có căn cứ và không có tính xác thực nên không cần thiết phải áp dụng biện pháp bảo vệ.

Nội dung đơn yêu cầu bảo vệ của ông Phan Văn Hiếu. Ảnh: T.Trực

Cũng theo ông Võ Văn Dương, mặc dù Luật Tố cáo năm 2018 có quy định về bảo vệ người tố cáo, song đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, nên giả thiết ông là người thuộc diện cần bảo vệ thì vẫn chưa có quy định trình tự, thủ tục để thực hiện. Trong khi, trung bình hàng năm chỉ riêng Công an hai cấp (huyện và tỉnh) tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, giải quyết hàng ngàn đơn tố giác, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật... Nếu vụ việc nào cũng như ông Hiếu yêu cầu phải bảo vệ thì lực lượng nào đảm đương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thôn tin, ông Phan Văn Hiếu đã có đơn tố cáo những dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của một số cán bộ lãnh đạo huyện Nghĩa Hành trong công tác bổ nhiệm cán bộ, xây dựng nông thôn mới... Sau đó ông nhận tin nhắn đe dọa, bị kẻ lạ mặt ném đá vỡ kính ô tô... Vì lo ngại tính mạng của mình cùng gia đình, ông Hiếu đã có đơn yêu cầu được bảo vệ tính mạng gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.