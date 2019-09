Sáng nay 16-9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin vụ cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh tại 1 cơ sở mầm non tư thục tại xã Hoàn Sơn (tỉnh Bắc Ninh) vào ngày 13-9.



Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 13-9, cháu Nguyễn Tấn L. (tên thường gọi là Quy, SN 7-9-2016 ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) được phát hiện bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ-Rê-Mí (ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du). Cơ sở trường mần non này do bà Dương Thị Hợp (SN 1977, trú tại Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) làm chủ.

Trước đó, học sinh L.H.L. tử vong trên chiếc xe buýt trường Gateway

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 13-9, ông Nguyễn Công Tỵ (chồng bà Hợp, SN 1976) phụ trách lái xe ôtô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B-010.08, đi đón các cháu trong danh sách đưa đón. Khi về đến cơ sở Đồ-Rê-Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp.

Thời điểm này trên xe còn cháu L. ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện, sau đó ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10 cm) rồi đi làm việc cá nhân. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Ngay sau đó, cháu L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở xã Hoàn Sơn sơ cứu. Sau đó được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung ương để cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe của cháu L. đã ổn định và đang được theo dõi các di chứng khác.

Hiện Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du tập trung điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, một lần nữa cảnh báo trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và cơ sở dịch vụ đưa đón học sinh, phải hoàn thiện quy trình đảm bảo tuyệt đối an toàn, tăng cường phối hợp quản lý, giám sát việc đưa đón các cháu đến trường, không để xảy ra các trường hợp đáng tiếc như trên

Trước đó, ngày 6-8, cháu L.H.L (6 tuổi), học sinh lớp 1 Trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên 9 tiếng trên xe đưa đón. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can gồm: Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh, và Doãn Quý Phiến, người lái xe ôtô cùng về tội Vô ý làm chết người.