Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 17-3 đã trao quyết định của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ công an ở địa phương này.



Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (giữa) trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ

Theo đó, thượng tá Dương Văn Thoan, Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu. Thượng tá Hồ Xuân Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà, nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế.



Ngoài ra, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã công bố quyết định điều động hàng loạt cán bộ khác đến giữ chức vụ Trưởng Công an các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà, TP Huế; trưởng các phòng an ninh đối nội, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra.



Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, yêu cầu các những cán bộ được bổ nhiệm, điều động nhận nhiệm vụ mới cần khẩn trương tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc, triển khai các kế hoạch đấu tranh có hiệu của với tội phạm và tiếp tục xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.