Ngày 14-1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang kêu gọi ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Bích Thủy (Bích Thủy TV) đến ngay cơ quan này để trình báo vụ việc.



Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi nạn nhân của Bích Thủy TV trình báo

Trước đó, cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi thông báo với nội dung:

"Theo nguồn tin từ Công an TP HCM, ngày 6-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của bị can và thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Nguyễn Thị Bích Thủy SN 1981; thường trú xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; tạm trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM. Năm 2011, Nguyễn Thị Bích Thủy bị TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và cho hưởng án treo. Sau khi hết thời gian chấp hành án, Nguyễn Thị Bích Thủy vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục vi phạm".

Công an cho rằng các kênh Facebook, YouTube của "Bích Thủy TV" đều có nội phiến diện, một chiều...

Theo Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 8-2020 đến nay, Nguyễn Thị Bích Thủy cùng một nhóm người, tự xưng phóng viên báo chí, xuống một số địa phương trên địa bàn tỉnh để phỏng vấn, quay video phát trực tiếp các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường… Điều đáng nói, hầu hết các bài viết, video của Nguyễn Thị Bích Thủy đều có nội dung phiến diện, một chiều, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Bích Thủy đến ngay cơ quan công an để trình báo.