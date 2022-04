Chiều 12-4, tại Công an tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay đại tá Đỗ Triệu Phong đã được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho đại tá Nguyễn Văn Hận.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại tá Nguyễn Văn Hận và đại tá Đỗ Triệu Phong. Với trọng trách mới, đại tá Nguyễn Văn Hận sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, mong muốn đại tá Nguyễn Văn Hận trên cương vị và môi trường công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để cùng với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Văn Hận

Đại tá Nguyễn Văn Hận năm nay 52 tuổi, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.