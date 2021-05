Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP HCM, cho biết để tra cứu vi phạm hành chính qua hình ảnh (tức phạt nguội), người dân có thể truy cập đường dẫn tại đây.



Theo quy trình, camera an ninh sẽ ghi lại hình ảnh người dân vi phạm giao thông. Bước tiếp theo, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến người dân. Theo thư mời, người dân phải đến cơ quan công an để xác minh người điều khiển là ai. Từ đó, cơ quan công an sẽ ra quyết định xử phạt hành chính.

Nếu chủ phương tiện không phối hợp với lực lượng chức năng, cơ quan công an sẽ có biện pháp chế tài bằng cách gửi thông báo đến Cục Đăng kiểm - Bộ Giao thông Vận tải để ngăn chặn.

Tình trạng mạo danh CSGT thông báo người vi phạm để lừa đảo đang nở rộ

Giao diện tra cứu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, gần đây, các đối tượng gọi điện thoại đến người dân, giả danh là CSGT để thông báo về việc lỗi vi phạm. Chúng gây áp lực bằng những vi phạm hành chính lẫn hình sự để tạo tâm lý hoang mang cho người dân. Sau đó, nhóm lừa đảo tiếp tục khai thác các thông tin cá nhân và yêu cầu người dân kê khai các tài sản đang sở hữu.

Bước tiếp theo, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp hoặc đề nghị cho mã OTP chuyển tiền; mục đích là nhằm xác minh, điều tra, xử lý vi phạm hành chính nhưng thực chất là lừa đảo.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08, thông tin về tình trạng mạo danh CSGT lừa đảo người dân.

PC08 Công an TP HCM kêu gọi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại thông báo liên quan đến biên lai phạt nguội. Ngoài ra, không cung cấp số chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ email...) cho bất kỳ ai và với bất kỳ hình thức nào.