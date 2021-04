Vụ cháy thương tâm này xảy ra lúc rạng sáng 30-3, tại căn nhà số 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng.



Theo nhận định sơ bộ ban đầu của Công an TP HCM, sự cố hệ thống điện trong xe máy dựng trong khu vực phòng khách (gần cửa ra vào) chính là nguyên nhân vụ cháy nhà nêu trên.



Xe máy cháy trơ khung trong căn nhà cấp 4 bít bùng trên đường Nguyễn Thị Định, TP Thủ Đức

Như Báo NLĐO thông tin trước đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 30-3, Công an TP Thủ Đức nhận tin báo về vụ cháy lớn ở địa chỉ trên. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức chỉ đạo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đến hiện trường cứu nạn, chữa cháy. Do hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng, không ai phát hiện nên khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Sau khi dập tắt đám cháy, công an phát hiện 6 người trong nhà đã tử vong, gồm: Bà Bùi Thị Loan (SN 1969, vợ chủ nhà), anh Lục Kiến Oai (con trai), chị Lục Tuyết Trinh (con gái), chị Bùi Thuý An (con dâu), cháu Thái Nghi (cháu nội) và cháu Lục Kiến Phong (cháu ngoại). Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân 6 người tử vong có thể do ngạt khói. Chủ nhà là ông Lục Chấn Tâm may mắn thoát chết.