Chiều 28-4, UBND TP HCM đã tổ chức buổi "Họp báo tình hình trật tự an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021". Tham dự có ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP HCM; đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng đại diện các sở, ngành.



Báo cáo của UBND TP HCM cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP HCM được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với liền kề (giảm 9,75%).

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM đạt được nhiều kết quả tích cực, các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn TP HCM, nhất là Đại hội Đảng các cấp được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Hà Phước Thắng (giữa) thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM

Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt được kết quả tốt, đã khống chế nhanh và ngăn chặn hiệu quả việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội TP HCM.

UBND TP HCM đã chỉ đạo lực lượng Công an TP HCM phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp công an các tỉnh tuần tra phòng chống tội phạm tại địa bàn giáp ranh TP HCM, bảo đảm an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM đã tập trung thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chip điện từ cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, trên địa bàn TP HCM vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, các vụ cháy được kéo giảm nhưng vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 9 người thiệt mạng.

Trong thời gian tới, UBND TP HCM tiếp tục chỉ đạo Công an TP HCM, các ban ngành, chính quyền các quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự.



Cụ thể, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện, lễ kỷ niệm tổ chức trên địa bàn TP HCM. Đối với kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của TP HCM, phải đảm bảo an toàn cho ngày Hội toàn dân.

Công an TP HCM phải huy động mọi nguồn lực bảo đảm an ninh trật tự cho bầu cử, dự kiến các phương án xử lý tình huống phức tạp.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiểu quả công tác vừa phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Trong trường hợp có ca bệnh thì phải tăng tốc điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 để tổ chức cách ly, khoanh vùng nhanh, dập dịch gọn. Quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, đảm bảo chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, khai báo y tế; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhận cảnh trái phép di chuyển về TP HCM. Phối hợp giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông tin bãi xe ở Bình Thạnh

UBND TP HCM chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân ở nước ngoài nếu có nhu cầu về nước phải đi theo đường chính thống, hợp pháp, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng chống Covid-19.

Tuyên truyền đến quần chúng kịp thời phát hiện, khai báo các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh trái phép trong cộng đồng chưa được cách ly, quản lý và thông báo ngay cho chính quyền địa phương đưa đi cách ly, xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo chủ động về lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai phòng dịch, dập dịch, truy vết khi có yêu cầu.