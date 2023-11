Chiều 9-11, UBND TP HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và dịch bệnh trên địa bàn.



Tình trạng thông tin cá nhân bị lộ tràn lan trong thời gian qua khiến người dân hết sức khổ sở đã được đề cập tại buổi họp báo.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, trả lời tại buổi họp báo chiều 9-11

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, nhìn nhận việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng, được cả thế giới quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra. Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP HCM luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dân.

Thượng tá Hà thông tin thời gian vừa qua, Công an thành phố đã phát hiện 3 vụ, xử lý 14 đối tượng liên quan hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân không đúng quy định.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng lộ lọt, mua bán thông tin cá nhân diễn ra phức tạp, thượng tá Hà chỉ rõ việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay còn rất hạn chế.

Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm hết sức tinh vi, phức tạp. Những đối tượng này giả mạo thương hiệu, cơ quan, tổ chức có uy tín để dụ dỗ người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân.

Mặt khác, ý thức của chủ thể dữ liệu cá nhân còn chưa cao. Người dân có xu đăng tải dữ liệu của bản thân lên mạng xã hội (trạng thái, hình ảnh, thông tin đời tư, quan hệ gia đình); cung cấp cho các "chủ thể không uy tín" trên mạng…

Từ thực trạng trên, Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nên công khai thông tin cá nhân như ngày - tháng - năm sinh, số CMND hoặc CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng... một cách tùy tiện trên không gian mạng.

Người dân không tùy tiện đăng nhập tài khoản mạng xã hội Facebook, Gmail… của bản thân trên các website, ứng dụng không phải do các nhà phát hành mạng xã hội cung cấp để tránh bị chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, cần chú ý bảo mật tài khoản số, tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mã OTP xác thực các loại tài khoản; khóa tính năng thanh toán trực tuyến, khóa thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng Internet Banking... khi nghi ngờ lộ thông tin thẻ hoặc khi chưa có nhu cầu sử dụng.