Ngày 14-8, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP HCM - đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ Công an tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Tiếp đoàn có đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, và các cán bộ, lãnh đạo trong ban giám đốc, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang.

Clip Lãnh đạo Công an TP HCM thăm, tặng quà hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho Công an tỉnh Tiền Giang

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn chia sẻ cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về những khó khăn của lực lượng công an trong phòng, chống dịch và gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn (trái), Phó Giám đốc Công an TP HCM, đến thăm, tặng quà hỗ trợ Công an tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh Trọng Tín

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn vận động mạnh thường quân tặng Công an tỉnh Tiền Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm: 5.000 khẩu trang y tế, 5.000 que test nhanh SARS-CoV-2 và 300 triệu đồng.

Thay mặt Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang, đại tá Nguyễn Văn Nhựt gửi lời cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của Ban Giám đốc Công an TP HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời bày tỏ quyết tâm chung sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang vượt qua đại dịch, ổn định an ninh trật tự.