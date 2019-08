Ngày 14-8, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến Bệnh viện Bà Rịa để thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Minh Dũng (33 tuổi, Công an viên xã Tân Hưng, TP Bà Rịa) bị đối tượng Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, TP Bà Rịa) đâm trúng vùng bụng khi đang làm nhiệm vụ.



Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm hỏi công an viên bị đối tượng manh độngđâm khi làm nhiệm vụ

Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích , chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 13-8, phát hiện Nam có mặt tại địa phương nên Phòng CSHS công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ, Công an xã Tân Hưng mời Nam về trụ sở làm rõ một số vụ việc.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, Nam bỏ chạy và rút một con dao găm trong người ra chống trả quyết liệt. Bị bao vây, bất ngờ Nam rút trong người ra con dao bấm đâm vào bụng anh Dũng. Anh Dũng được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra

Nam là nghi can trong vụ án cố ý gây thương tích tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ và đang bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ ra thông báo truy tìm vào tháng 9-2018.

Đối tượng này cũng từng có nhiều tiền án, vào năm 2006, Nam bị TAND TP Bà Rịa tuyên phạt 7 năm tù giam về 2 tội "cướp tài sản" và "cướp giật tài sản". Tiếp đến, năm 2011, Nam bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù vệ tội "trộm cắp tài sản".

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nam thường kết giao với nhiều đối tượng có dấu hiệu hoạt động băng nhóm, tham gia nhiều vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.