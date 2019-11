Tối 18-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Yên vào cuộc điều tra, làm rõ clip, hình ảnh về vụ một người được cho là thầy dạy võ có hành vi dạy dỗ không đúng mực với các học viên đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh thầy giáo dạy võ rèn học sinh theo kiểu bạo lực đang lan truyền trên mạng xã hội

Theo vị này, qua xác minh sơ bộ, sự việc trên xảy ra tại một lớp học võ trên địa bàn TP Vĩnh Yên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Yên vào cuộc, triệu tập những người liên quan lên làm việc. Bước đầu xác định người thầy dạy võ Karate xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội là người được đoàn thể thao huyện Yên Lạc thuê để huấn luyện, dạy cho các VĐV trong đoàn.

"Bước đầu làm việc với cơ quan công an, người thầy dạy võ khai do áp lực thành tích, mục tiêu chính là để các em đạt thành tích cao nên đã dạy dỗ nghiêm khắc" - vị lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói và cho rằng cách huấn luyện, dạy dỗ như vậy của giáo viên là không chấp nhận được.

Công an đã giám định thương tích của một số em học viên trong lớp học võ nhưng kết quả cho thấy chưa có hậu quả gì nghiêm trọng. Gia đình các em cũng không có đơn hay ý kiến gì đối với giáo viên này.

Hình ảnh thầy giáo đạp lên người một học viên - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo dạy võ dạy học sinh bằng phương pháp bạo lực khiến nhiều người bất bình, bức xúc. Theo clip, các học viên chỉ đang ở độ tuổi thanh, thiếu niên đang luyện tập, nhưng liên tiếp bị thầy giáo dùng tay đánh, chân đạp rất mạnh. Được biết, sắp tới ở Vĩnh Phúc có diễn ra Hội khỏe Phù Đổng nên các đoàn ở huyện sẽ tham gia tranh tài.

Hiện, Công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.