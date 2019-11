Ngày 8-11, UBND xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin "nghi vấn bắt cóc trẻ em" được phản ánh tại Thông báo số 08/TB-CAX ngày 6-11-2019 của Công an xã Đắk Hà.



Qua làm việc với các đơn vị, cá nhân liên quan được nêu trong thông báo này thì các nội dung do người cung cấp thông tin cho công an xã không chính xác. Công an xã không báo cáo cho UBND xã và chưa xác minh thông tin phản ánh, nhưng đã tự ý ban hành văn bản không đúng quy định, gây dư luận không tốt.



Thông báo về "nghi vấn bắt cóc trẻ em" của Công an xã Đắk Hà là chưa chính xác

UBND xã đã yêu cầu ông A Nhuông, Trưởng Công an xã Đắk Hà, làm tường trình để xin ý kiến xử lý của Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Hà.



Ông Nguyễn Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS xã Đắk Hà, cho rằng thông tin nội dung vụ việc vào ngày 4-11 của Công an xã cũng chưa chính xác. Vì ngày 4-11 học sinh được nghỉ học do nhà trường họp hội đồng. Riêng ngày 5-11, thì một nhóm các em học sinh trên đường đi học về gặp nhóm thanh niên ngỏ ý muốn chở về nhưng các em học sinh không đồng ý, bỏ chạy. Có thể chỉ là do nhóm thanh niên muốn chọc ghẹo các em học sinh, nhưng lại gây ra sự hiểu lầm như vậy.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 6-11, Công an xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, đã phát đi văn bản cảnh báo phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em. Trước đó Công an xã Đắk Hà liên tục nhận được tin báo từ người dân. Theo đó, vào ngày 5-11, có 6 đối tượng đứng trước cổng trường THCS xã Đắk Hà. Khi thấy học sinh tan trường, các đối tượng đã dụ dỗ một số học sinh lên xe nhưng các em đã bỏ chạy và hô hoán mọi người xung quanh. Vào ngày 4-11, cũng có 2 đối tượng là nam giới đi xe máy đến trường THCS xã Đắk Hà. Sau đó, 1 đối tượng vào lớp học nói với giáo viên rằng là bạn của phụ huynh một học sinh được nhờ đón con họ về, khi giáo viên nghi ngờ nên đã gọi điện cho cha của học sinh này. Thấy vậy đối tượng bỏ chạy.



Trước những thông tin này, công an xã đã ra thông báo về nghi vấn bắt cóc trẻ em phát đến các thôn và trường học.