Trước đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản gửi Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà (thuộc UBND TP Đông Hà) yêu cầu tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện đã lắp đặt trên cầu, đường đầu cầu Đại An (nằm ở đường Hùng Vương, phường 5) và hoàn trả về hiện trạng ban đầu. Đồng thời, đề nghị đơn vị báo cáo UBND TP Đông Hà điều chỉnh, lựa chọn phương án để đảm bảo tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn kết cấu công trình cầu Đại An.

Động thái này được đưa ra khi hạng mục trang trí cầu Đại An với kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng đã vội vàng thi công khi chưa được cấp giấy phép. Việc trang trí trên cầu Đại An cũng gây bức xúc dư luận những ngày qua vì thiết kế "kỳ quái", gây bí bức tầm nhìn.