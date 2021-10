Ngày 16-10, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chăm lo việc điều trị cho cháu bé bị thương trong vụ sập cổng trường cũng như hỗ trợ gia đình lo việc ma chay cho cháu bé không may tử nạn. Về nguyên nhân vụ việc, hiện Công an huyện vẫn đang làm rõ.



Cổng sắt sập đè lên 2 cháu bé

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My, cho biết điểm trường Mang Dí thuộc Trường Mẫu giáo Trà Nam (xã Trà Nam, huyện Nam Trà My), có tất cả 2 lớp học với gần 50 trẻ.

Năm 2014, điểm trường được một đơn vị tài trợ xây dựng kiên cố. Khi xây dựng, cổng trường là 2 cánh cửa đóng - mở. Tuy nhiên, đến năm 2020, chiếc cổng bị gỉ sét, trật bản lề nên cô giáo thuê thợ cơ khí sửa lại. Khi đó, thợ cơ khí thay đổi thiết kế từ cửa khép thành cửa kéo, ở dưới có thanh đường ray, ở trên có một thanh sắt, có móc để giữ cánh cửa, đẩy qua đẩy lại chứ không đóng khép nữa.

Rất có thể, trong quá trình sử dụng, bánh xe dưới đường ray trật ra nhưng các cô giáo không để ý. Khi các cháu nhỏ leo lên cánh cửa để chơi thì cửa sập.

Từ chiếc cổng với 2 cánh cửa, thợ cơ khí "chế" lại thành cổng kéo

Theo Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Trà Nam, thông tin giáo viên của điểm trường Mang Dí báo lại thì lúc xảy ra sự cố đang giờ sinh hoạt ngoài trời.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 15 phút sáng 15-10, tại điểm trường Mang Dí (thôn 1, xã Trà Nam), cháu H.T.L.K. (4 tuổi) và P.T.T.H. (5 tuổi) chơi trước cổng trường thì bất ngờ cổng sắt bị đổ sập đè lên người.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, tới khoảng 15 giờ chiều, cháu K. đã không qua khỏi. Riêng cháu H. bị nhẹ hơn, hiện đang tỉnh táo. Theo Công an huyện Nam Trà My, bước đầu xác định trong lúc chơi đùa, các cháu nhỏ bám vào cánh cửa cổng sắt sau đó cổng đổ sập đè lên người.