Ngày 9-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết sau quá trình điều tra, công an xác định không có căn cứ xử lý hình sự do làm lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Tấn Khởi (Công ty Tấn Khởi). Do đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị phạt hành chính công ty này vì không tuân thủ các quy định về xét nghiệm Covid-19 cho người lao động.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, Công ty Tấn Khởi (địa chỉ tại Quốc lộ 1, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai) trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất tỉnh Bạc Liêu cho tới thời điểm hiện tại. Từ khi ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên là một nữ công nhân 16 tuổi vào ngày 19-10, qua chưa đầy 3 tuần, tại công ty này đã ghi nhận gần 700 người lao động bị lây nhiễm, đồng thời lây lan ra cộng đồng và công ty khác hàng trăm trường hợp.

Trước đó, báo cáo của Công an thị xã Giá Rai ghi nhận diễn biến về trường hợp ca bệnh đầu tiên tại Công ty Tấn Khởi như sau: Khoảng 9 giờ ngày 19-10, T.T.M.T (SN 2005; ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai; công nhân Công ty Tấn Khởi) chở mẹ đến Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai khám bệnh. Sau khi lấy mẫu test nhanh Covid-19, kết quả T.T.M.T dương tính với SARS-CoV-2.

Công ty Tấn Khởi có gần 700 người lao động mắc Covid-19

Cũng theo báo cáo của Công an thị xã Giá Rai, trong 14 ngày trước khi phát hiện mắc Covid-19, hằng ngày T. đi làm công nhân lột tôm tại Công ty Tấn Khởi từ 5 giờ đến 16 giờ. Trong ngày 15-10, T. đi đám cưới tại nhà bà T.T.Q. ở ấp 16A, xã Phong Tân. Cô chưa tiêm ngừa vắc-xin, cũng không được test Covid-19 trong 14 ngày làm việc tại công ty đến khi phát hiện nhiễm bệnh.

Qua truy vết, test nhanh các trường hợp F1 của nữ công nhân này, ngay trong đêm 19-10, ngành y tế ghi nhận thêm hàng chục công nhân Công ty Tấn Khởi dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, ngành y tế đã ghi nhận gần 700 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Công ty Tấn Khởi, chiếm khoảng 80% số công nhân của công ty. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận hành trăm ca Covid-19 khác liên quan chuỗi lây nhiễm xuất phát từ công ty này.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai, trước thời điểm ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Công ty Tấn Khởi đã tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1 cho tất cả công nhân, trừ thiếu nữ mắc Covid-19 do chưa đủ tuổi.

"Trước đây, theo quy định, các doanh nghiệp phải test nhanh 20% công nhân mỗi tuần. Công ty Tấn Khởi test được 3 lần, không hết số công nhân (5 tuần mới hết) rồi không chịu test nữa. Phía công ty đề nghị sẽ tự làm xét nghiệm và gủi kết quả cho cơ quan chức năng nhưng không thấy gửi. Các công nhân còn lại của công ty này (không mắc bệnh) đã được tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm PCR định kỳ 3 ngày lần, đều cho kết quả âm tính và đã trở lại làm việc" - bác sĩ Dũng cho biết.

Cũng theo bác sĩ Huỳnh Văn Dũng, hiện các F0 của công ty này có sức khoẻ ổn định, 250 người đã được xuất viện. Riêng cụ bà 70 tuổi mắc Covid-19 tử vong trên bệnh nền là người nhà của F0 là công nhân của công ty.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Khởi - Giám đốc Công ty Tấn Khởi - cho biết thời điểm công ty dừng test dịch vụ đã yêu cầu nhân viên y tế hỗ trợ, hướng dẫn công nhân tự test nhưng không được hỗ trợ. "Thấy việc test tập trung mất thời gian nên tôi yêu cầu Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai cử nhân viên y tế hướng dẫn công nhân tự test, rồi gửi kểt quả. Tuy nhiên, chờ hoài không thấy ai đến hướng dẫn" - ông Khởi giải thích.

Trước đó, ngày 26-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn . Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh phải thực hiện tốt phương châm sản xuất phải an toàn; nếu không đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì tạm ngừng hoạt động…

Ngoài ra, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp phải có cam kết đảm bảo an toàn thực hiện công tác phòng chống dịch với UBND cấp huyện; đồng thời phải kiểm tra thường xuyên và tự đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất - kinh doanh.

UBND cấp huyện phải có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Trường hợp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh không xây dựng được kế hoạch, phương án phòng chống dịch thì kịp thời đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, kể từ sau thời điểm có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đến khi bùng phát ổ dịch lớn tại Công ty Tấn Khởi, đơn vị này đã không thực hiện test Covid-19 đầy đủ cho công nhân và nhận lao động chưa đủ tuổi tiêm ngừa vào làm, đã vi phạm về đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Song, theo xác nhận của lãnh đạo Công ty tấn Khởi, suốt thời gian nói trên, công ty chưa từng bị nhắc nhở hay bị xử lý gì liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.