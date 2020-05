Chiều 5-5, tại cuộc họp báo ở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu lực lượng trực thuộc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT công an tỉnh để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm anh Tôn Quốc Hùng (23 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) tử vong vào khuya 22-4.

"Dư luận thông tin là do CSGT xịt hơi cay dẫn đến người điều khiển phương tiện giao thông tự té tử vong nên Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để điều tra, làm rõ vụ việc theo thông tin tố giác tội phạm và được VKS giám sát. Quan điểm của Ban Giám đốc là sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó". Quá trình điều tra mất 2 tháng và đến nay, thời gian điều tra vụ việc chỉ 10 ngày nên chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

Địa điểm mà anh Hùng gặp tai nạn giao thông

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 22 giờ 48 phút ngày 22-4, trên tuyến Quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò) đã xảy ra vụ tại nạn giao thông làm một người tử vong. Người điều khiển phương tiện dẫn đến tai nạn là anh Tôn Quốc Hùng, chở phía sau chở Nguyễn Thị Ngọc Tâm (17 tuổi; ngụ Đồng Tháp). Qua xác minh ban đầu, vào trước thời điểm xảy ra tai nạn, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuần tra theo kế hoạch. Tổ phát hiện xe mô tô của Hùng chạy tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành và chèn ép tổ tuần tra, kiểm soát, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ nên tổ tuần tra sử dụng bình xịt hơi cay để cảnh cáo.

Thế nhưng, Hùng đã tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ tuần tra quyết định dừng việc truy đuổi, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra. Sau đó thì nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông và người tử vong là Hùng, còn Tâm chấn thương vùng mặt và xay xát ngoài da.

Sau đó, phía gia đình anh Hùng đã gửi đơn cho các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp yêu cầu làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ trong tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông nêu trên để điều tra làm rõ vụ việc.

Tối 24-4, trên mạng xã hội Facebook phát tán một đoạn clip dài 1 phút ghi lại cảnh 2 xe CSGT rượt đuổi theo 1 xe mô tô vi phạm và xịt một chất gì đó vào xe mô tô đang điều khiển trên đường. Thông tin của người đăng video, hình ảnh trên được quay cách vị trí anh Hùng gặp tai nạn khoảng 100 m.