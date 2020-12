Chiều 31-12, trung tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt Công an TP HCM (PC08), đã thông tin cụ thể về công tác triển khai cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, bảo vệ Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021. Đợt cao điểm sẽ kéo dài đến hết ngày 28-2-2021.



Theo trung tá Đoàn Văn Quới, dịp Tết là thời điểm người dân sử dụng rượu bia tăng cao. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Do đó, để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM, trong kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, CSGT TP HCM sẽ lập chốt chặn, kiểm tra để xử lý những hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; phát huy uy lực "cú đấm thép" Nghị định 100/2019/NÐ-CP từ nay đến sau Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, những hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định… cũng sẽ được tập trung xử lý nghiêm.



Theo trung tá Đoàn Văn Quới, trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn...; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hàng hóa trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu Xuân 2021.

"Dự báo được tình hình giao thông cuối năm sẽ diễn biến phức tạp, PC08 đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP HCM để có kế hoạch phối hợp với lực lượng CSCĐ tuần tra kiểm soát trên 7 tuyến đường và 4 điểm chốt chặn trên địa bàn TP HCM; phối hợp với Cục CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đến giáp tỉnh Long An. Lực lượng CSGT cũng duy trì hiệu quả của Tổ 363 trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, nhanh chóng phát hiện hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng buôn lậu, ma túy, pháo nổ trong dịp Tết nhằm trấn áp các loại tội phạm cướp giật tài sản của nhân dân" - trung tá Đoàn Văn Quới nhấn mạnh.