Tối 4-7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã triệu tập 5 đối tượng nghi có hành vi phá hoại ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn (SN 1956) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Các đối tượng tình nghi bị triệu tập gồm: Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Trọng T. (SN 2005); Nguyễn Đức Phong (SN 2004) và Lê Trung Huấn (SN 2004), cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu.



Các đối tượng liên quan bị triệu tập - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 4-7, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cụ ông gần 70 tuổi gầy gò nằm vật lộn khóc lóc khi chứng kiến hàng trăm quả dưa hấu đến kỳ thu hoạch của gia đình bị kẻ xấu đập vỡ nát.

Nhìn cảnh cụ ông khóc lóc, đau xót khi bị kẻ xấu phá hoại vườn dưa, ai cũng bất bình. Mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng địa phương cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ để bắt kẻ xấu phá hoại ruộng dưa phải chịu trách nhiệm.

Ông Phan Văn Tôn đau xót nằm giữa vườn dưa vì bị các đối tượng xấu phá hoại.

Ông Trương Sỹ Huynh, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết sáng 4-7, ông Phan Văn Tôn có lên trình báo với xã về việc vườn dưa hấu của gia đình bị kẻ xấu phá. Theo ông Tôn trình bày, kẻ xấu đã phá nát hàng trăm quả dưa hấu chuẩn bị thu hoạch với khối lượng khoảng 250 kg. Đây là thành quả của gia đình ông nhiều tháng nay vất vả chăm bón.

Được biết, gia đình ông Tôn thuộc hộ cận nghèo, kinh tế của hai vợ chồng phụ thuộc chủ yếu vào trồng lúa và hoa màu. Hàng ngày, gia đình sống hòa thuận với xóm làng, ít mâu thuẫn với ai nên khi xảy ra sự việc nhiều người rất bất ngờ.