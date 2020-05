Tối 4-5, Trung tá Võ Khánh Vân – Phó trưởng Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng - cho biết công an đã triệu tập các đối tượng: Nguyễn Thành Long (49 tuổi) và con trai là Nguyễn Cao Trí (28 tuổi) - cùng ngụ xã Hòa Nam, huyện Di Linh - để lấy lời khai và cấm đi khỏi địa phương.

"Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra làm rõ vụ hủy hoại tài sản liên quan đến 565 cây cà phê của gia đình ông Trịnh Minh Tiến bị các đối tượng này dùng cưa máy cắt ngang thân" - trung tá Võ Khánh Vân thông tin.

Vườn cà phê hơn 1 ha đến ngày thu hoạch của gia đình ông Tiến bị các đối tượng dùng cưa máy đốn hạ.

Trước đó, ngày 11-3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Di Linh nhận được hồ sơ do Công an xã Hòa Nam chuyển đến, về việc ông Trịnh Minh Tiến tố cáo vườn cà phê của gia đình tại thôn 13, xã Hòa Nam bị phá hoại. Theo ông Tiến, gia đình phát hiện vườn cà phê bị kẻ xấu phá hoại vào ngày 20-2.

Theo điều tra ban đầu, có tới 565 cây cà phê bị cưa máy cưa ngang thân. Công an huyện Di Linh xác định 2 nghi phạm cưa hạ vườn cà phê của gia đình ông Trịnh Minh Tiến là cha con ông Nguyễn Thanh Long, anh rể ông Tiến.



Qua kiểm đếm, có tới 565 cây cà phê bị cưa đổ.

Theo điều tra của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến việc ông Long và con trai cưa hạ vườn cà phê của ông Tiến là do tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình. Cụ thể, mảnh vườn nói trên có tổng diện tích hơn 1 ha, trước đây thuộc quyền sở hữu của bố mẹ ông Tiến.



Năm 1997, mảnh vườn này được bố mẹ chia đôi cho ông Trịnh Minh Tiến và chị gái (bà Trịnh Thị Lệ Dung, vợ ông Nguyễn Thanh Long). Năm 1997, ông Tiến thỏa thuận với chị gái cùng làm sổ chung mảnh vườn và để ông Long đứng tên.

Năm 2016, ông Tiến yêu cầu tách sổ mảnh vườn nhưng gia đình ông Long - bà Dung không đồng ý. Do đó, ông Tiến đã khởi kiện ra TAND tỉnh Lâm Đồng và TAND Cấp cao ở TP HCM để tranh chấp quyền sử dụng đất.

Kết quả, ông Trịnh Minh Tiến được TAND cả 2 cấp tuyên thắng kiện, được giao mảnh đất với diện tích hơn 6.000 m2. Sau đó, trong quá trình ông Tiến sản xuất thì gia đình ông Long không chấp nhận, vẫn xem mảnh vườn đó là của gia đình mình.