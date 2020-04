Ngày 17-4, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện này đang phối hợp cùng các lực lượng và Công an xã Hòa Ninh tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm đã xuống tay chặt hạ, cưa đổ hơn 120 cây sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn.



Kẻ xấu đẽo bạt gốc sầu riêng hơn 5 năm tuổi của gia đình ông Phạm.

Theo thông tin từ Công an huyện Di Linh, vườn sầu riêng bị chặt hạ là của gia đình ông Nguyễn Văn Phạm, (trú tại thôn 15, xã Hòa Ninh) gồm tổng cộng 120 cây bị kẻ xấu chặt hạ, cưa đổ và đẽo bạt gốc. Trong đó, 100 cây đã trồng 5 năm tuổi đang ra hoa và 20 cây 1 năm tuổi. Trong số này có 20 cây bị chặt hạ, 70 cây bị cưa đổ và 30 cây đị đẽo bạt sát gốc ngay dưới mắt ghép.

Nhiều cây sầu riêng bị cưa hạ ngổn ngang.

Theo ông Phạm, cách đây khoảng 1 tuần, sau khi tưới cà phê xong, trong lúc đang nghỉ ngơi ở nhà thì được hàng xóm thông báo vườn sầu riêng đã bị chặt hạ. Ông vội ra thăm rẫy thì không tin vào mắt mình khi phát hiện vườn sầu riêng đã bị kẻ xấu chặt phá gần như hoàn toàn. "Vườn sầu riêng này được gia đình đầu tư hàng trăm triệu đồng và cuộc sống của gia đình hiện nay hoàn toàn dựa vào vườn cây. Giờ bị chặt phá không biết cuộc sống sẽ ra sao. Vợ tôi buồn bã đến nỗi phát bệnh nhập viện mấy ngày nay" - ông Phạm nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Phạm xót xa vì hàng trăm cây sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu cưa, chặt hạ.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Phạm đã báo với chính quyền địa phương và công an xã Hòa Ninh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm. Vụ việc đang được Công an huyện vào cuộc điều tra xử lý.